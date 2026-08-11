Український дрон пролетів понад 1500 км до Орська: горить великий НПЗ

Коротко:
- В Орську безпілотники атакували НПЗ
- Постраждала установка ЕЛОУ-АВТ на підприємстві "Орскнефтеоргсинтез"
- Також зафіксовано пожежі на НПЗ у Комсомольську-на-Амурі та ТЕЦ Ангарська
Вранці у вівторок, 11 серпня, в Орську Оренбурзької області пролунали вибухи. Під удар дронів потрапив місцевий нафтопереробний завод - Орський НПЗ.
Як пише моніторинговий канал Exilenova+, ймовірно, було уражено установку ЕЛОУ-АВТ на "Орскнефтеоргсинтез".
"Понад півтори тисячі кілометрів від дому пролетів український волелюбний птах. Україна продовжує самостійно накладати санкції на недорадянську військову машину", - йдеться в повідомленні.
ПАТ "Орскнефтеоргсинтез" - великий російський нафтопереробний завод, розташований в Орську Оренбурзької області та входить до складу АТ "Фортеінвест" групи "САФМАР". Його проектна потужність становить близько 6 млн тонн нафти на рік.
Дивіться відео - В Орську спалахнула пожежа на НПЗ:
Крім того, 11 серпня в російському Комсомольську-на-Амурі Хабаровського краю РФ сталася пожежа. У мережі пишуть, що горить великий нафтопереробний завод, що належить "Роснафті".
"У Комсомольську-на-Амурі, Хабаровський край, абсолютно "випадково" загорівся НПЗ", - зазначає Exilenova+.
Причини раптового загоряння об’єкта на момент публікації залишаються невідомими. Аналітики припускають, що це не є наслідком атаки безпілотників. Офіційно влада не пояснювала причину загоряння.
Також в Ангарську Іркутської області загорілася ТЕЦ. Подробиці інциденту не уточнюються.
Атаки на Wildberries - новини
Як писав Главред, у ніч на 11 серпня в Новоусманському районі Воронезької області РФ загорівся логістичний комплекс Wildberries. Мешканці регіону повідомляли про вибухи, а компанія підтвердила евакуацію співробітників.
7 серпня в Єкатеринбурзі було атаковано склад Wildberries на відстані понад 2000 кілометрів від українського кордону.
У ніч на 5 серпня безпілотники завдали удару по Тульській області в Росії. Під ударом опинився склад компанії Wildberries у місті Алексин.
У ніч на 4 серпня дрони атакували Росію. Вибухи зафіксовано в Ленінградській та Самарській областях, а також у Підмосков’ї. У Ленінградській області було атаковано склад Wildberries у Красному Борі.
У ніч на 31 липня та вранці в п’ятницю в країні-агресорі РФ пролунали вибухи. Було атаковано логістичний склад Wildberries та нафтопереробний завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" у Волгограді. Одночасно дрони завдали удару по логістичному центру компанії в Зеленодольську, а в Нижньокамську після серії вибухів зафіксовано сильне горіння на НПЗ.
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Про джерело: Exilenova+
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