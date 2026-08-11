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Український дрон пролетів понад 1500 км до Орська: горить великий НПЗ

Анна Ярославська
11 серпня 2026, 08:34оновлено 11 серпня, 09:35
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Україна продовжує самостійно запроваджувати санкції проти військової машини країни-агресора.
Орський НПЗ
Орський НПЗ атакували дрони - на заводі спалахнула масштабна пожежа / Колаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Коротко:

  • В Орську безпілотники атакували НПЗ
  • Постраждала установка ЕЛОУ-АВТ на підприємстві "Орскнефтеоргсинтез"
  • Також зафіксовано пожежі на НПЗ у Комсомольську-на-Амурі та ТЕЦ Ангарська

Вранці у вівторок, 11 серпня, в Орську Оренбурзької області пролунали вибухи. Під удар дронів потрапив місцевий нафтопереробний завод - Орський НПЗ.

Як пише моніторинговий канал Exilenova+, ймовірно, було уражено установку ЕЛОУ-АВТ на "Орскнефтеоргсинтез".

відео дня
Орський НПЗ на карті
Орський НПЗ на карті / t.me/exilenova_plus

"Понад півтори тисячі кілометрів від дому пролетів український волелюбний птах. Україна продовжує самостійно накладати санкції на недорадянську військову машину", - йдеться в повідомленні.

Горить Орський НПЗ
Горить Орський НПЗ / t.me/exilenova_plus

ПАТ "Орскнефтеоргсинтез" - великий російський нафтопереробний завод, розташований в Орську Оренбурзької області та входить до складу АТ "Фортеінвест" групи "САФМАР". Його проектна потужність становить близько 6 млн тонн нафти на рік.

На НПЗ в Орську здійснили атаку за допомогою дронів
Орський НПЗ атакували дрони / t.me/exilenova_plus

Дивіться відео - В Орську спалахнула пожежа на НПЗ:

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Крім того, 11 серпня в російському Комсомольську-на-Амурі Хабаровського краю РФ сталася пожежа. У мережі пишуть, що горить великий нафтопереробний завод, що належить "Роснафті".

"У Комсомольську-на-Амурі, Хабаровський край, абсолютно "випадково" загорівся НПЗ", - зазначає Exilenova+.

Причини раптового загоряння об’єкта на момент публікації залишаються невідомими. Аналітики припускають, що це не є наслідком атаки безпілотників. Офіційно влада не пояснювала причину загоряння.

Знімок екрана
Скріншот

Також в Ангарську Іркутської області загорілася ТЕЦ. Подробиці інциденту не уточнюються.

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Атаки на Wildberries - новини

Як писав Главред, у ніч на 11 серпня в Новоусманському районі Воронезької області РФ загорівся логістичний комплекс Wildberries. Мешканці регіону повідомляли про вибухи, а компанія підтвердила евакуацію співробітників.

7 серпня в Єкатеринбурзі було атаковано склад Wildberries на відстані понад 2000 кілометрів від українського кордону.

У ніч на 5 серпня безпілотники завдали удару по Тульській області в Росії. Під ударом опинився склад компанії Wildberries у місті Алексин.

У ніч на 4 серпня дрони атакували Росію. Вибухи зафіксовано в Ленінградській та Самарській областях, а також у Підмосков’ї. У Ленінградській області було атаковано склад Wildberries у Красному Борі.

У ніч на 31 липня та вранці в п’ятницю в країні-агресорі РФ пролунали вибухи. Було атаковано логістичний склад Wildberries та нафтопереробний завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" у Волгограді. Одночасно дрони завдали удару по логістичному центру компанії в Зеленодольську, а в Нижньокамську після серії вибухів зафіксовано сильне горіння на НПЗ.

Інші новини:

Про джерело: Exilenova+

Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти.

Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus.

Аудиторія - понад 100 тисяч підписників.

Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот.

Канал анонімний - імена адміністраторів публічно не розкриваються.

Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

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