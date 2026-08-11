Південна Корея не планує надавати Україні військову допомогу: у Сеулі пояснили причину

Офіційний Сеул готовий допомагати Києву в енергетиці, інфраструктурі та освіті, але летальне озброєння залишається за межами переговорів.

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Південна Корея не готова надати Україні зброю / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Південна Корея не постачатиме Україні летальну зброю

Сеул пропонує допомогу в енергетиці, освіті та медицині

Зеленський заявив про 30–50 тисяч військових КНДР у РФ

Південна Корея не постачатиме Україні летальне озброєння - навіть після даних про підготовку КНДР до відправлення в Росію ще 30–50 тисяч військових. Уряд у Сеулі зберігає обережну лінію щодо українського запиту на системи протиповітряної оборони та інші військові спроможності, повідомляє The Korea Times.

Позицію офіційного Сеула окреслив високопосадовець зовнішньополітичного відомства, який перелічив ті напрями взаємодії з Києвом, що вже працюють.

"Постачання Південною Кореєю оборонних матеріалів будь-якій країні завжди здійснювалося відповідно до внутрішнього законодавства. Уряд запропонував Україні підтримку в різних секторах, зокрема в енергетиці, інфраструктурі, охороні здоров'я та освіті, і продовжуватиме розглядати заходи, спрямовані на допомогу Україні у відновленні миру та відбудові країни", - зазначив високопоставлений представник міністерства закордонних справ.

Фактично Республіка Корея залишається в межах гуманітарного формату, не переходячи до передачі смертоносних систем.

Зеленський заявив про 30–50 тисяч військових КНДР

Реакція Сеула прозвучала після публікації президента України у соцмережах, де йшлося про нову хвилю участі Пхеньяна у війні на боці Москви.

"Прийнято рішення про розгортання на території Росії від 30 000 до 50 000 північнокорейців", - наголосив Володимир Зеленський.

Через таку взаємодію з Кремлем північнокорейська армія, за оцінкою глави держави, накопичить практику ведення сучасних бойових дій. Саме тому Київ і вважає логічним посилення взаємодії з південнокорейською стороною - насамперед у сегменті протиповітряної оборони.

Президент визнає, що в партнера є внутрішні бар'єри, однак український запит із порядку денного не зникає.

"У них є правові обмеження, передбачені Конституцією. Але ми хотіли б налагодити цю співпрацю і розраховуємо на неї. Наші дипломати підтримують контакти", - зауважив він.

Сеул: вісь Пхеньяна і Москви порушує резолюції ООН

Водночас південнокорейський чиновник визнав, що зближення КНДР з Росією у військовій площині безпосередньо зачіпає національну безпеку його країни та суперечить рішенням Ради Безпеки ООН.

"Позиція нашого уряду полягає в тому, що ця співпраця має бути негайно припинена. Ми уважно стежимо за розвитком подій", - підкреслив він.

Військова співпраця Росії і КНДР - новини по темі

Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк заявив про підготовку нового ракетного угруповання КНДР на території Росії. Він підкреслив, що розгортання північнокорейського ракетного підрозділу з ракетами KN-23 і KN-24 суттєво розширить можливості Росії для завдання ударів по території України. Наразі точна роль військових КНДР у складі підрозділу залишається невідомою.

Зазначимо, керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко в коментарі 24 каналу заявив про причини повернення Росії до застосування північнокорейської зброї. За його словами, дефіцит власного виробництва балістичних ракет змушує Кремль економити стратегічний резерв та компенсувати нестачу постачаннями з Пхеньяна.

Як раніше повідомляв Главред, експерт Леонід Невзлін висловив позицію щодо поглиблення військового союзу Москви та Пхеньяна. Колишній керівник "ЮКОСу" звернув увагу на складне перекидання ракетних військ КНДР до Воронезької області і закликав профільні відомства негайно втрутитися задля врегулювання поточної ситуації.

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Про джерело: The Korea Times The Korea Times - найстаріша англомовна щоденна газета Південної Кореї, заснована 1 листопада 1950 року активісткою та педагогинею Кім Хваран (Гелен Кім) під час Корейської війни. Вона входить до складу медіагрупи "Hankook Ilbo" і висвітлює ключові події в політиці, економіці, суспільстві та культурі Корейського півострова. Видання орієнтоване на міжнародну спільноту, дипломатів та іноземців, які проживають у Кореї або цікавляться подіями в регіоні.

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