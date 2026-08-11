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Скільки українських дронів і ракет досягають цілей у РФ крізь ППО: AP підрахувало

Віталій Кірсанов
11 серпня 2026, 13:31
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Більша частина українських ударів припадає на об’єкти, розташовані на відстані менше ніж 200 кілометрів від лінії фронту.
Лише 5–9 % українських ракет і дронів проривають російську ППО
Лише 5–9 % українських ракет і дронів проривають російську ППО / Колаж: Главред, фото: pixabay, скріншот

Що написано в матеріалі Associated Press:

  • Далеко не кожна українська атака виявляється результативною
  • Лише 5-9% українських ракет і дронів проходять російську ППО

Україна в останні місяці значно активізувала дальні удари по території Росії та окупованих регіонах. Київ прагне не тільки завдавати шкоди військовим об’єктам, а й показати російському суспільству наслідки війни, що триває. Однак ефективність цієї кампанії залишається обмеженою: за оцінками аналітиків, через російську систему протиповітряної оборони проходить лише невелика частина українських ракет і безпілотників, повідомляє Associated Press.

Старший науковий співробітник британського аналітичного центру RUSI Джек Уотлінг вважає, що українська стратегія спрямована на руйнування уявлення про можливість для Росії вести війну без істотних наслідків для власного населення.

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"Логічно, що вище певного порогу це працює, але чи зможуть вони досягти цього порогу - цікаве питання", - зазначив експерт.

За його словами, результат залежить не лише від можливостей України. Істотну роль продовжує відігравати фінансова та військова підтримка європейських країн.

Які цілі обирає Україна

Більша частина українських ударів припадає на об’єкти, розташовані на відстані менше 200 кілометрів від лінії фронту. Разом із тим у 2026 році помітно збільшилася кількість атак на більш віддалені цілі. Згідно з даними організації ACLED, у липні таких ударів було приблизно втричі більше, ніж у січні.

AP виділяє кілька основних напрямків української кампанії далеких атак.

  1. Нафтова інфраструктура. Україна посилила удари по об’єктах нафтової галузі, розраховуючи скоротити доходи Росії від експорту палива. Крім того, атаки можуть спричиняти перебої з постачанням бензину та дизельного палива всередині країни.
  2. Оборонна промисловість. Ще однією ціллю є підприємства, пов’язані з виробництвом озброєння. Київ намагається таким чином обмежити можливості Росії щодо довгострокового випуску військової продукції, зокрема ракет.
  3. Об’єкти Wildberries. У липні та серпні українські сили завдавали ударів по складських об’єктах російської компанії Wildberries. Київ стверджував, що компанія сприяє постачанню продукції російським військовим. Російська сторона ці звинувачення відкидає.
  4. ППО та радіолокаційні системи. Україна також атакує російські засоби протиповітряної оборони та радари. Одне із завдань таких ударів - послабити захист певних районів і створити умови для подальшого застосування інших видів озброєння, зокрема в окупованому Криму.

Не всі атаки призводять до серйозних збитків

При цьому далеко не кожна українська атака виявляється результативною. AP наводить приклади ударів, наслідки яких могли бути мінімальними.

Зокрема, у травні та червні українська сторона повідомляла про атаки на кілька об’єктів супутникової, розвідувальної та радіотехнічної інфраструктури в Росії. Однак проаналізовані журналістами AP супутникові знімки не підтвердили наявність серйозних пошкоджень на цих об’єктах.

Україна нарощує виробництво озброєння, проте поки що не здатна випускати необхідну кількість ракет. При цьому проблеми з навігацією деяких українських ракет, зокрема "Фламінго", поступово вирішуються, хоча за точністю та малопомітністю вони все ще поступаються низці західних аналогів.

У результаті для подолання російської ППО Україні доводиться використовувати велику кількість безпілотників. За оцінкою Джека Уотлінга, лише близько 5–9 % запущених Україною ракет здатні пройти через російську систему протиповітряної оборони.

"Це дорогий і трудомісткий спосіб ведення війни", - зазначив експерт.

Росія посилює удари у відповідь

Одночасно з розширенням української кампанії далеких атак Росія також збільшила інтенсивність своїх ударів по Україні. При цьому Київ стикається з проблемою нестачі американських зенітних ракет Patriot, необхідних для протидії найпотужнішим російським атакам.

За даними ООН, у перші шість місяців року в Україні загинули 1396 мирних жителів. Російська влада, у свою чергу, повідомила ООН про 250 загиблих цивільних осіб за той самий період на території Росії.

Атаки на РФ - останні новини за темою

Як писав "Главред", у ніч на 8 серпня в Росії пролунали вибухи. Під удар дронів потрапили два НПЗ - у Самарській області та в Краснодарському краї. Зокрема, горіли Сізранський НПЗ та Ільський НПЗ.

У ніч на 6 серпня в Ярославській області РФ пролунали вибухи. Очевидці опублікували кадри зі звуками вибухів і двома стовпами темного диму. Одне з загорянь сталося на території НПЗ "Славнефть-ЯНОС".

У ніч на 5 серпня безпілотники завдали удару по Тульській області в Росії. Під ударом опинився склад компанії Wildberries у місті Алексин.

У ніч на 4 липня дрони атакували Росію. Вибухи зафіксовано в Ленінградській та Самарській областях, а також у Підмосков’ї. У Ленінградській області було атаковано склад Wildberries у Красному Борі.

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Про джерело: The Associated Press

Associated Press (скорочено AP) - одне з найбільших у світі інформаційних агентств США, всесвітня новинна мережа. Агентство засновано в травні 1846 р. з ініціативи видавця газети "Нью-Йорк Сан" Мозеса Біча. Штаб-квартира розташована в Нью-Йорку. АР обслуговує тисячі ЗМІ (преса, радіо, телебачення) у різних країнах, обмінюється інформацією з багатьма іншими міжнародними та національними інформаційними агентствами, пише Вікіпедія.

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