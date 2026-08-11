Волочкову не пустили на рейс: вона влаштувала істерику

Балерину-прихильницю Путіна не пустили на рейс, однак вона сама не пояснює, у чому проблема.

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Анастасія Волочкова поскаржилася на авіакомпанію / колаж: Главред, фото: instagram.com/volochkova_art

Коротко:

У який скандал потрапила Волочкова

Що вона говорила на адресу компанії

Балерина-путіністка Анастасія Волочкова, яка нещодавно знову потрапила на відео в нетверезому стані, влаштувала скандал в аеропорту терористичної Москви, оскільки її не пустили на рейс до Мальдів.

Про це пишуть майже всі пропагандистські канали.

відео дня

Волочкова опублікувала гнівне відео, в якому поскаржилася на співробітників авіакомпанії, які заявили їй, що на рейс її не пустять.

Волочкову не пустили на рейс / Скріншот

"Дорогі друзі, чесно скажу: беззаконня! Нас не пустили на рейс. І я не одна. Ми не самотні. Але подивіться… Ось чоловіка з дітьми зняли з рейсу, не пустили через те, що вони - уродженці Таджикистану. Як не соромно! Ми сиділи поруч із моїм директором… Просто сиділи за крок від посадки! Розумієте? Ні посадки, нічого не оголошували. І ви знаєте, я не встигла, "нібито", за дві хвилини до закінчення посадки, яку ніхто не оголосив. А мою валізу встигли зняти! Знайти й зняти!" - скаржиться у своїй манері балерина.

Нагадаємо, Волочкова не раз потрапляла в скандали, перебуваючи на борту літаків. Так, наприклад, ще у 2022 році балерина, летячи з Мальдів додому, відмовилася надіти маску. За словами інших пасажирів, зірка була п’яна.

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Про особу: Анастасія Волочкова Анастасія Волочкова - російська артистка балету, танцівниця, громадська діячка.

Заслужена артистка РФ (2002), народна артистка Карачаєво-Черкесії (2006) та Північної Осетії-Аланії (2007). Лауреатка Міжнародного конкурсу імені Сержа Ліфара, володарка премії "Benois de la Danse" (2002).

Після анексії Криму в інтерв’ю українському телеканалу "1+1" у квітні 2014 року в Києві зазначила, що для неї Крим завжди буде частиною України і "мені соромно за Росію". Зараз проживає в терористичній РФ і підтримує режим Кремля.

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