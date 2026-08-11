Долар полетів угору, а євро різко впав після злету: курс валют на 12 серпня

НБУ опублікував офіційний курс валют на середу, 12 серпня.

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Курс валют на 12 серпня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтесь:

Скільки коштуватиме долар 12 серпня

На скільки подешевшав курс євро

Яким буде курс злотого 12 серпня

На середу, 12 серпня, Національний банк України оновив офіційні курси валют. Долар дещо посилив свої позиції відносно гривні, а євро пішов на спад. Курс злотого відносно гривні не змінився. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Курс долара на 12 серпня

На середу офіційний курс долара США дещо виріс. НБУ посилив курс американської валюти на 3 копійки - до 44,86 гривні за долар.

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Курс євро на 12 серпня

Курс євро пішов на спад. Офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,75 гривні за один євро, тобто гривня зміцніла на 3 копійок.

Курс злотого на 12 серпня

Злотий не змінив свої позиції порівняно з попереднім днем. На середу НБУ встановив курс польської валюти на рівні 12,04 гривні за злотий.

Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Яким буде курс валют до 16 серпня

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий говорив, що у середині серпня на валютний ринок України може вплинути ситуація на паливному ринку.

Зокрема, за його словами, через нестабільні ціни на нафту та безпекові ризики українські імпортери можуть активніше купувати валюту, щоб заздалегідь сформувати запаси.

Він переконаний, що до 16 серпня курс на міжбанку складатиме 44,5-45 грн за долар та 51-51,7 грн за євро.

"Інформаційні хвилі можуть накочуватися одна за одною, проте валютний ринок, найімовірніше, залишиться побіля своїх нинішніх "берегів"", - каже Лєсовий.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини України

Як писав Главред, НБУ підвищив добовий ліміт на зняття населенням готівки з валютних рахунків в Україні та за кордоном, а також місячний ліміт на безготівкові розрахунки за кордоном до 200 тис. грн в еквіваленті з 100 тис. грн.

Нагадаємо, на вівторок, 11 серпня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Зокрема, найвідчутніше подорожчала європейська валюта, курс якої зріс на 17 копійок.

Раніше фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин заявляв, що позначка 45 гривень за долар залишається психологічно та економічно важливою. Якщо курс закріпиться вище цього рівня, ринок може перейти в новий діапазон - 45–46 гривень за долар.

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Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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