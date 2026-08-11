Україна приховала інформацію про кількість ракет РФ під час атак: ЗМІ дізналися чому

У звітності тепер не вказують, скільки ракет вдалося перехопити силам ППО. На це є причина.

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Україна не дає ворогу можливості коригувати балістичні удари / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

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В Україні перестали публікувати кількість запущених Росією ракет

Повітряні Сили запобігають коригуванню окупантами тактики ударів по Україні

Київ шукає ракети для захисту від балістики

Повітряні сили ЗСУ оновили формат щоденних зведень про повітряні атаки країни-агресорки Росії. Тепер українські військові не розкривають публічно точну кількість ракет, які російська армія застосовує під час обстрілів.

За інформацією джерел видання Bloomberg, таке рішення пов'язане з міркуваннями безпеки та необхідністю не розкривати противнику дані, які можуть допомогти йому коригувати тактику ударів.

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"Війська протиповітряної оборони змінили формат звітності як захід безпеки у відповідь на російські удари", - йдеться у статті.

Зокрема, під час однієї з нещодавніх нічних атак сили ППО повідомили про знищення 98 зі 120 російських безпілотників, однак кількість запущених ракет у зведенні не вказали.

Зміна принципів звітування відбувається на тлі зростання інтенсивності російських повітряних атак та скорочення запасів засобів протиповітряної оборони України.

Київ продовжує звертатися до міжнародних партнерів із проханням надати додаткові ракети-перехоплювачі, оскільки останнім часом українській ППО стає дедалі складніше протидіяти посиленим ударам РФ.

Якими ракетами РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

РФ може взяти під приціл ще одне велике місто України

Главред писав, що за словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, Росія може спробувати зробити масовані атаки на Одесу системними.

Крім того, оглядач не виключає, що місто може опинитися серед основних цілей нарівні з Києвом. Чинні тенденції вказують радше на подальше загострення обстрілів, тому варто готуватися до складного осінньо-зимового періоду завчасно усім українцям.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що шість людей загинули та ще 19 отримали поранення внаслідок масованого комбінованого удару російських військ по Запоріжжю в ніч на 9 серпня. Окупанти застосували ракети та авіабомби, у місті виникли пожежі й зникло світло.

Напередодні Володимир Зеленський повідомляв, що після нічної російської атаки 9 серпня в Одесі та області без електропостачання залишалися понад 300 тисяч сімей.

Раніше Роберт Бровді попереджав, що Росія планує наростити масований залп по Україні до 200 балістичних ракет за одну атаку - нині її спроможності обмежені 77 ракетами.

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Про джерело: Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

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