В Україну повернуть прах Євгена Коновальця — подробиці

Останки першого голови ОУН Євгена Коновальця ексгумували в Нідерландах.

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В Україну повернуть прах Євгена Коновальця / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, president.gov.ua

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Організаційні питання вирішувалися за дорученням Зеленського

Прах Коновальця перепоховають на території Національного військового меморіального кладовища

У Нідерландах провели ексгумацію останків полковника Армії УНР та першого голови Організації українських націоналістів Євгена Коновальця. Роботи відбулися на кладовищі "Кросвейк" у Роттердамі. Про це 11 серпня повідомили в Офісі президента України.

Після ексгумації прах Коновальця планують доправити до України, де його перепоховають на території Національного військового меморіального кладовища.

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Прощальна церемонія відбудеться в Києві в Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви.

В Офісі президента зазначили, що додаткові деталі щодо подальших заходів будуть оприлюднені пізніше.

Організаційні питання вирішувалися за дорученням президента України Володимира Зеленського. До роботи були залучені голова Офісу президента Кирило Буданов та його команда, виконувач обов’язків міністра закордонних справ Андрій Сібіга та співробітники МЗС, а також голова Українського інституту національної пам’яті Олександр Алферов та представники УІНП.

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Про особу: Євген Коновалець Євген Коновалець (1891–1938) - видатний український військовий і політичний діяч, один із головних ідеологів українського націоналізму. Коновалець народився 1891 року неподалік від Львова. Брав участь у Першій світовій війні у складі австрійської армії, пізніше - був командиром підрозділу "Сечевих стрільців" в армії Української Народної Республіки. Коновалець є одним із засновників Організації українських націоналістів, а згодом - засновником і першим головою Організації українських націоналістів. Після поразки Української революції та встановлення радянської влади емігрував. У 1920 році заснував Українську військову організацію (УВО) для підпільної боротьби. У 1929 році на з’їзді у Відні об’єднав націоналістичні рухи та став першим головою Проводу ОУН. Вбитий 23 травня 1938 року в Роттердамі (Нідерланди) в результаті спецоперації радянських спецслужб. Агент НКВС Павло Судоплатов, який увійшов у довіру до Коновальця, вручив йому бомбу, замасковану під коробку цукерок. У серпні 2026 року в Роттердамі було проведено ексгумацію його останків. Уряд України організував процес його репатріації для урочистого перепоховання на Національному військовому меморіальному кладовищі.

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