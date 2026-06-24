'Більше не працюють': Зеленський розкрив, що сталося з ретрансляторами у Білорусі

Зеленський повідомив про припинення роботи ретрансляторів у Білорусі, які використовувалися для керування російськими дронами.

https://glavred.net/world/bolshe-ne-rabotayut-zelenskiy-rasskazal-chto-sluchilos-s-retranslyatorami-v-belarusi-10775477.html Посилання скопійоване

Зеленський розкрив, що сталося з ретрансляторами на території Білорусі / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Володимир Зеленський:

З 22 червня у Білорусі припинили роботу ретранслятори ворога

Вороже обладнання використовували для наведення ударів по Україні

Розвідка та Головком щоденно доповідають президенту про ситуацію

Росія більше не може використовувати на території Білорусі ретранслятори, які застосовувалися для наведення ударів по Україні. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

"За наявною інформацією, яку мені доповідав головком (Сирський, - ред.), також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Факт, що транслятори на сьогодні не працюють", — повідомив Зеленський.

відео дня

Водночас остаточних даних про фізичний стан цього обладнання наразі немає. За словами глави держави, профільні структури продовжують з'ясовувати всі обставини.

"Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую, і щоденні доповіді отримую", — зазначив президент.

Чому ретранслятори в Білорусі становлять критичну загрозу

Війсьькоивй експерт Роман Світан розповів про роль російських ретрансляційних систем, розміщених на території Білорусі. За його словами, вони забезпечують російським операторам стабільний зв’язок із безпілотниками під час глибоких ударів по Україні.

Експерт пояснив, що саме через ці ретранслятори здійснюється управління дронами, які заходять на українську територію, що дозволяє контролювати їх на відстані приблизно 150–200 кілометрів.

Він також зазначив, що через це під підвищеною загрозою опиняються Волинська, Рівненська, Житомирська, Київська та Чернігівська області. Попри те, що значну частину безпілотників збиває українська ППО, наявність таких систем підсилює ефективність російських атак.

Світан також висловив сумнів, що Олександр Лукашенко не знає про розміщення цих засобів, припустивши, що білоруський лідер може свідомо вдавати необізнаність.

"Оптимальний варіант, щоб Лукашенко сам дав команду їх зняти. Але, якщо він цього не зробить, то нам доведеться їх знищувати", — підсумував він.

Шахед / Інфографіка: Главред

Загроза з боку Білорусі - останні новини за темою

Нагадаємо, раніше майор у відставці Олексій Гетьман зробив важливу заяву щодо можливих відповідних дій по цілях у Білорусі. Він підкреслив, що точкові удари по ретрансляторах можуть бути виправдані міжнародними правилами у разі продовження атак, і ця логіка має визначати подальші кроки. Наразі ситуація залишається під контролем.

Зазначимо, радник Офісу президента Михайло Подоляк оцінив ризик участі Білорусі у бойових діях. За його словами, цілі для ударів у Білорусі повинні враховувати потенційні наслідки та служити стримуючим фактором проти ескалації.

Як раніше повідомляв Главред, голова організації БелПОЛ Володимир Жигар констатував посилення військової присутності на прикордонних територіях. Він звернув увагу на масштабну перевірку та те, що військовий плацдарм Білорусі створює додаткові загрози і вимагає підвищеної уваги з боку міжнародних інституцій.

Читайте також:

Про персону: Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред