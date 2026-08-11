ЗСУ відбили майже 27 кв. км території, але РФ тисне на кількох напрямках - ISW

Коротко:
- ЗСУ повернули 26,7 кв. км на напрямку Комара
- Темпи просування РФ під Добропіллям зросли
- Оточення ЗСУ на Харківщині ISW вважає малоймовірним
Українські військові відкинули російські сили на Олександрівському напрямку та повернули 26,7 квадратного кілометра території в районі Комара - цей факт визнав навіть російський мілблогер. Одночасно окупанти намагаються тиснути щонайменше на восьми ділянках фронту, проте підтверджені успіхи фіксуються лише під Добропіллям, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Найдинамічніша ділянка - Добропільська. Військовий аналітик Роб Лі 10 серпня зафіксував, що інтенсивність руху російських підрозділів у бік Добропілля та Дружківки за останні тижні помітно зросла: малі групи 177-го полку морської піхоти РФ проникли до південно-східної частини Добропілля, ще кілька груп перейшли з Нового Донбасу на північ і північний схід від Ганнівки.
Окупанти намагаються охопити місто зі сходу та північного сходу, спираючись на контроль сусідніх тактичних висот, а частина сил 177-го окремого полку морської піхоти наближається дорогою Т-0515. Присутність ворога зростає в районі Білицького та Матяшевого, а захоплений відвал шахти на схід від Чернігівки, за оцінкою Лі, може стати вузлом для операторів дронів та інфільтраційних груп. Для підсилення угруповання РФ перекинула підрозділи 228-го та 239-го мотострілецьких полків.
Заяви про оточення ЗСУ на Харківщині: що кажуть в ISW
Російські мілблогери на півночі Харківської області вкотре заявляють про близьке оточення українських підрозділів між Вовчанськом і Великим Бурлуком. Аналітики ISW оцінюють такий сценарій як вкрай малоймовірний: між російськими групами, що діють на цих двох ділянках, близько 45 кілометрів, а швидко проривати позиційну оборону окупанти на цьому відрізку не вміють.
На Куп'янському напрямку 9 та 10 серпня росіяни продовжували наступальні дії без підтвердженого просування, зокрема безуспішно атакували поблизу Петропавлівки на схід від Куп'янська. Головною ціллю ворога залишається Оскіл: РФ прагне форсувати річку, щоб відкрити собі шлях на захід - до східної частини Харківщини та півночі Донеччини.
На півночі Сумщини російські війська провели інфільтраційну місію. Геолокаційні кадри від 6 серпня показують удари українських військових по позиціях РФ у північній частині Рясного на південний схід від Сум. Окупанти намагаються відтіснити ЗСУ від прикордонних районів, аби створити так звані буферні зони вздовж кордону.
Ситуація у Костянтинівці та під Лиманом
На Костянтинівському напрямку українські сили нещодавно вибили російських розвідників з окремих районів міста. Геолокаційні кадри від 10 серпня підтверджують присутність ЗСУ в західній частині Костянтинівки - саме там ISW раніше фіксував ворожі розвідувальні групи. Водночас росіяни продовжують атаки в районі Розкішного на південний захід від міста, а пов'язаний із Кремлем ресурс спростував заяви пропагандистів про захоплення Васютинського, наголосивши, що ключові опорні пункти залишаються під контролем українських військ.
Складною для окупантів залишається і ситуація на Лиманському напрямку, що визнає пов'язаний із Кремлем мілблогер. За його оцінкою, повного контролю над лісами на південь від Лимана РФ не має, оскільки українські військові тримають Ямпіль, а невеликі групи ЗСУ вийшли до Діброви та Озерного. Становище в районі Старого Каравана та Брусівки залишається невизначеним.
Суперечливі дані російські джерела поширюють і про Слов'янський напрямок: один мілблогер заявив про захоплення Рай-Олександрівки та закріплення в Псикунівці, водночас визнавши, що українські контратаки сповільнюють рух окупантів. Повідомлення про атаки на Миколаївку інший російський ресурс назвав передчасними.
РФ може відкрити новий фронт в Україні
Командир Російського добровольчого корпусу (РДК) Денис Капустін заявив, що Росія може відкрити новий фронт на кордоні з Чернігівською та Сумською областями, використавши для цього територію Білорусі.
На його думку, ключовим мотивом Кремля є намагання зламати нинішню конфігурацію бойових дій, яка не дає Москві переваги.
"Я думаю, що мобілізація - це справді спроба порушити той певний баланс, який зараз зберігається на фронті. Ну або, можливо, нас чекає відкриття нового фронту, де Чернігів, на спільному кордоні з Республікою Білорусь. Ось це цілком можливо, що нас чекає напад з того боку. Бо це теж один із варіантів порушити нинішній баланс сил", - наголосив він.
Ситуація на фронті - останні новини
Як повідомляв Главред, Сили оборони України нещодавно досягли успіхів у Харківській області. Українські воїни контратакують армію країни-агресорки Росії в районі населеного пункту Рідкодуб, що на південний захід від Борової.
Раніше аналітики DeepState говорили, що окупаційна армія РФ має територіальні успіхи поблизу Рясного Краснопільської громади на Сумщині. Площа окупованої території в цьому районі збільшилася приблизно на 1 кв. км і нині становить 78 кв. км.
Окупаційна армія країни-агресорки Росії здійснила спробу масованого танкового прориву на Добропільському напрямку, але прикордонники підрозділу "Фенікс" у взаємодії із суміжними підрозділами зірвали ворожий план.
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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)
Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.
Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.
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