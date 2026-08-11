Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

ЗСУ відбили майже 27 кв. км території, але РФ тисне на кількох напрямках - ISW

Дар'я Пшеничник
11 серпня 2026, 09:31
google news Підпишіться
на нас в Google
Росіяни тиснуть одразу на восьми напрямках, але підтверджені успіхи мають лише під Добропіллям.
ВСУ, Константиновка
В ISW розповіли про ситуацію на фронті / Колаж: Головред, фото: deepstatemap, facebook.com/GeneralStaff.ua

Коротко:

  • ЗСУ повернули 26,7 кв. км на напрямку Комара
  • Темпи просування РФ під Добропіллям зросли
  • Оточення ЗСУ на Харківщині ISW вважає малоймовірним

відео дня

Українські військові відкинули російські сили на Олександрівському напрямку та повернули 26,7 квадратного кілометра території в районі Комара - цей факт визнав навіть російський мілблогер. Одночасно окупанти намагаються тиснути щонайменше на восьми ділянках фронту, проте підтверджені успіхи фіксуються лише під Добропіллям, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Найдинамічніша ділянка - Добропільська. Військовий аналітик Роб Лі 10 серпня зафіксував, що інтенсивність руху російських підрозділів у бік Добропілля та Дружківки за останні тижні помітно зросла: малі групи 177-го полку морської піхоти РФ проникли до південно-східної частини Добропілля, ще кілька груп перейшли з Нового Донбасу на північ і північний схід від Ганнівки.

Окупанти намагаються охопити місто зі сходу та північного сходу, спираючись на контроль сусідніх тактичних висот, а частина сил 177-го окремого полку морської піхоти наближається дорогою Т-0515. Присутність ворога зростає в районі Білицького та Матяшевого, а захоплений відвал шахти на схід від Чернігівки, за оцінкою Лі, може стати вузлом для операторів дронів та інфільтраційних груп. Для підсилення угруповання РФ перекинула підрозділи 228-го та 239-го мотострілецьких полків.

Заяви про оточення ЗСУ на Харківщині: що кажуть в ISW

Російські мілблогери на півночі Харківської області вкотре заявляють про близьке оточення українських підрозділів між Вовчанськом і Великим Бурлуком. Аналітики ISW оцінюють такий сценарій як вкрай малоймовірний: між російськими групами, що діють на цих двох ділянках, близько 45 кілометрів, а швидко проривати позиційну оборону окупанти на цьому відрізку не вміють.

На Куп'янському напрямку 9 та 10 серпня росіяни продовжували наступальні дії без підтвердженого просування, зокрема безуспішно атакували поблизу Петропавлівки на схід від Куп'янська. Головною ціллю ворога залишається Оскіл: РФ прагне форсувати річку, щоб відкрити собі шлях на захід - до східної частини Харківщини та півночі Донеччини.

На півночі Сумщини російські війська провели інфільтраційну місію. Геолокаційні кадри від 6 серпня показують удари українських військових по позиціях РФ у північній частині Рясного на південний схід від Сум. Окупанти намагаються відтіснити ЗСУ від прикордонних районів, аби створити так звані буферні зони вздовж кордону.

Ситуація у Костянтинівці та під Лиманом

На Костянтинівському напрямку українські сили нещодавно вибили російських розвідників з окремих районів міста. Геолокаційні кадри від 10 серпня підтверджують присутність ЗСУ в західній частині Костянтинівки - саме там ISW раніше фіксував ворожі розвідувальні групи. Водночас росіяни продовжують атаки в районі Розкішного на південний захід від міста, а пов'язаний із Кремлем ресурс спростував заяви пропагандистів про захоплення Васютинського, наголосивши, що ключові опорні пункти залишаються під контролем українських військ.

Складною для окупантів залишається і ситуація на Лиманському напрямку, що визнає пов'язаний із Кремлем мілблогер. За його оцінкою, повного контролю над лісами на південь від Лимана РФ не має, оскільки українські військові тримають Ямпіль, а невеликі групи ЗСУ вийшли до Діброви та Озерного. Становище в районі Старого Каравана та Брусівки залишається невизначеним.

Суперечливі дані російські джерела поширюють і про Слов'янський напрямок: один мілблогер заявив про захоплення Рай-Олександрівки та закріплення в Псикунівці, водночас визнавши, що українські контратаки сповільнюють рух окупантів. Повідомлення про атаки на Миколаївку інший російський ресурс назвав передчасними.

РФ може відкрити новий фронт в Україні

Командир Російського добровольчого корпусу (РДК) Денис Капустін заявив, що Росія може відкрити новий фронт на кордоні з Чернігівською та Сумською областями, використавши для цього територію Білорусі.

На його думку, ключовим мотивом Кремля є намагання зламати нинішню конфігурацію бойових дій, яка не дає Москві переваги.

"Я думаю, що мобілізація - це справді спроба порушити той певний баланс, який зараз зберігається на фронті. Ну або, можливо, нас чекає відкриття нового фронту, де Чернігів, на спільному кордоні з Республікою Білорусь. Ось це цілком можливо, що нас чекає напад з того боку. Бо це теж один із варіантів порушити нинішній баланс сил", - наголосив він.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, Сили оборони України нещодавно досягли успіхів у Харківській області. Українські воїни контратакують армію країни-агресорки Росії в районі населеного пункту Рідкодуб, що на південний захід від Борової.

Раніше аналітики DeepState говорили, що окупаційна армія РФ має територіальні успіхи поблизу Рясного Краснопільської громади на Сумщині. Площа окупованої території в цьому районі збільшилася приблизно на 1 кв. км і нині становить 78 кв. км.

Окупаційна армія країни-агресорки Росії здійснила спробу масованого танкового прориву на Добропільському напрямку, але прикордонники підрозділу "Фенікс" у взаємодії із суміжними підрозділами зірвали ворожий план.

Вас може зацікавити:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна Росії та України Інститут вивчення війни Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Циркони", балістика і дрони: вночі РФ завдала удару по Україні — нові подробиці

"Циркони", балістика і дрони: вночі РФ завдала удару по Україні — нові подробиці

10:59Війна
Південна Корея не планує надавати Україні військову допомогу: у Сеулі пояснили причину

Південна Корея не планує надавати Україні військову допомогу: у Сеулі пояснили причину

10:53Світ
ЗСУ відбили майже 27 кв. км території, але РФ тисне на кількох напрямках - ISW

ЗСУ відбили майже 27 кв. км території, але РФ тисне на кількох напрямках - ISW

09:31Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Українцям радять розпилювати оцет біля вхідних дверей: для чого

Українцям радять розпилювати оцет біля вхідних дверей: для чого

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчинки з кавуном за 29 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчинки з кавуном за 29 с

Кавун буде соковитим і дуже солодким: як за кілька секунд визначити стиглість

Кавун буде соковитим і дуже солодким: як за кілька секунд визначити стиглість

Як прибрати пил з рослин: простий трюк, який замінить нудне протирання листя

Як прибрати пил з рослин: простий трюк, який замінить нудне протирання листя

Магнітні бурі 11 та 12 серпня — фахівці оновили дані про K-індекс

Магнітні бурі 11 та 12 серпня — фахівці оновили дані про K-індекс

Останні новини

12:12

Зірка "Мамахихотала" розлучається з нардепом після 18 років шлюбу: "Подаємо заяву"

12:08

На сирі з'явилась пліснява: коли її можна зрізати, а коли краще викинутиВідео

12:07

Волочкову не пустили на рейс: вона влаштувала істерикуВідео

11:56

В Україні зміниться погода: країну охопить прохолодне повітря

11:51

Як зрозуміти, що дерево становить небезпеку і його час зрубати: основні ознакиВідео

"Можуть втратити бронювання за один день": юрист - про зміни в мобілізації восени“Можуть втратити бронювання за один день”: юрист - про зміни в мобілізації восени
11:47

Померла, сидячи на дивані: у Росії померла популярна актриса-балерина

11:09

Євгенія Власова переспівала свій легендарний хіт українською мовоюВідео

11:04

Китайський гороскоп на завтра, 12 серпня: Драконам — прохання, Коням — прощання

11:00

Гороскоп на завтра, 12 серпня: Левам - сюрприз, Терезам - зміни

Реклама
10:59

"Циркони", балістика і дрони: вночі РФ завдала удару по Україні — нові подробиціФото

10:56

"Равлик рухався швидше": посол Великої Британії оцінив темпи наступу РФ

10:53

Південна Корея не планує надавати Україні військову допомогу: у Сеулі пояснили причину

10:33

"Виглядає несправжнім": вагітна Енн Гетевей здивувала виглядом оголеного животаВідео

09:52

Після саміту НАТО Трампа таємно вивезли з Туреччини у фургоні з їжею – WP

09:48

Бронювання під загрозою: чому бізнесу стало складніше отримати статус критично важливогоВідео

09:47

Від Сенниченка до Ocean Plaza: у ФДМУ говорять про системний тиск на приватизацію

09:47

"Іще народжу": Пономарьов зробив заяву щодо третьої дитини

09:31

ЗСУ відбили майже 27 кв. км території, але РФ тисне на кількох напрямках - ISW

08:34

Український дрон пролетів понад 1500 км до Орська: горить великий НПЗВідео

08:22

РФ вдарила по Запоріжжю ракетами і КАБами: у місті багато загиблих та постраждалих

Реклама
07:40

Нічний удар по Києву: Росія атакувала дитячу лікарню, спалахнули пожежіФото

06:55

Пожежа та дим над Воронезькою областю: горить логістичний хаб WildberriesВідео

05:11

Їх майже забули у часи СРСР: 5 питомо українських слів, які варто повернути у лексикон

04:30

Фінансові проблеми залишаться позаду: які знаки зодіаку отримають рідкісний шанс

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчинки з кавуном за 29 с

03:27

Що посадити на підвіконні: які рослини можна вирощувати вдома цілий рік

03:03

Не втягнулася кришка на банці: як зберегти консервацію в першу добу

02:26

Тест на IQ: потрібно знайти число 96 серед 69 за п'ять секунд

02:15

Урожай помідорів різко зросте: садівники розкрили просту хитрістьВідео

00:42

У Києві та Запоріжжі вибухи, РФ вдарила балістикою: є жертви та "прильоти"

00:01

"Паузи мінімальні": полковник назвав терміни та цілі нового обстрілу РФ

10 серпня, понеділок
23:44

Українцям радять розпилювати оцет біля вхідних дверей: для чогоВідео

23:10

НБУ різко підвищив валютні ліміти: скільки тепер доступно за карткою

23:07

"Палац Путіна" залишився без захисту після атак України - The Telegraph

23:04

Три знаки зодіаку вступають у нову еру 11 серпня: кому всміхнеться доля

22:21

Гаманці тріщатимуть від купюр: які знаки зодіаку купатимуться в розкоші

22:13

Табу на вибір імені для дитини в Україні — про які заборони знають не всі

22:10

РФ отримала нову балістику з КНДР: Зеленський попередив про загрозуВідео

21:57

Залп десятків ракет по Україні за раз: "Мадяр" розкрив плани РФ

21:52

Сонячне затемнення 12 серпня: які регіони України побачать дивовижне явище

Реклама
21:31

Секретний лайфхак із лавровим листом — навіщо його додають у цукорницю

21:15

Кавун буде соковитим і дуже солодким: як за кілька секунд визначити стиглістьВідео

21:02

Кондиціонер більше не потрібен: один простий предмет допоможе пережити нічну спекуВідео

20:56

Український МіГ-29 розбився на Одещині: у ПС розповіли про долю льотчика

20:47

Магнітні бурі 11 та 12 серпня — фахівці оновили дані про K-індекс

20:44

Польща виставила умову Україні для вступу в ЄС - що вимагає

20:02

Повістка, ВЛК і розшук: юрист розповів про наслідки втрати бронюванняВідео

20:01

Навіщо протикати яйце голкою: секретний кулінарний трюк для господинь

19:58

Ціни на товари та продукти підскочили: у Держстаті розкрили, що подорожчало

19:45

Помідори тріскаються під час дозрівання: яка помилка псує весь урожайВідео

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Регіони
Новини ХарковаНовини ЛьвоваНовини ПолтавиНовини ДніпраНовини СумНовини ТернополяНовини ЧеркасиНовини ЖитомираНовини РівногоНовини ОдесиНовини Запоріжжя
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти