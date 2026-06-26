Наші захисники повернулися додому: відбувся черговий обмін полоненими

Президент України розповів, кого вдалося повернути з російського полону.

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Україна та РФ провели обмін полоненими 26 червня / Колаж: Главред, фото: Володимир Зеленський

Що відомо:

Україна та РФ провели обмін полоненими

У рамках обміну повернули 160 військових

З полону повернули 58 офіцерів

Україна та Росія провели обмін полоненими. Додому вдалося повернути 160 наших захисників. Про це прямо заявив президент України Володимир Зеленський.

Вони перебували у полоні з 2022 року. Серед них - бійці ЗСУ, Держаної соціальної служби транспорту, нацгвардії та прикордонники. Вони потрапили у полон у Донецькій, Луганській, Харківській, Запорізькій, Київській, Чернігівській, Сумській областях. Серед них є захисники Маріуполя та "Азовсталі".

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"Дякую всій нашій команді, яка щодня працює над поверненням наших людей. Особлива вдячність усім нашим підрозділам, які на передовій поповнюють обмінний фонд для України та своєю сміливістю забезпечують нам можливість повертати людей. Памʼятаємо про всіх, хто в неволі. Перевіряємо по кожному прізвищу. Усіх маємо повернути – і військових, і цивільних", - зазначив президент.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов зазначив, що більшість звільнених з полону військових героїчно обороняли Маріуполь та "Азовсталь". Серед них є солдати, сержанти та офіцери.

"Вітаю на рідній землі! Знаю, як довго ви чекали. Добре знаю, як було тяжко. Бачив, як ваші рідні чекали, ніколи не втрачали надії – і нарешті цей день настав. Кадри перших дзвінків найближчим, щирі обійми з побратимами – ось непідробне, справжнє щастя, яке зворушує всю Україну. Дякую кожному за вірність військовій присязі й за неймовірну силу волі. Держава боролася за вас, і процес повернення додому всіх, хто ще залишається в полоні, триває", - наголосив він.

Український омбудсман Дмитро Лубінець уточнив, що серед звільнених військових є ті, хто входили до складу мотопіхотних, штурмових, повітрянодесантних, аеромобільних, стрілецьких, артилерійських, авіаційних військ, морської піхоти.

Вони чотири роки перебували у найскладніших умовах утримання. Багато з повернутих - старший офіцерський склад. Під час обміну вдалося повернути 58 офіцерів.

"Також удома сім Захисників, які відсвяткують день народження в червні, а двоє з них мали свято два дні тому! Найстаршому з повернутих — 66 років, наймолодшому — 26 років. Ще одна невелика деталь: у списку 21 людина, яка має однакові прізвища. Тобто це двоє або троє однофамільців.

Переговори щодо наступних обмінів тривають.

Чому Росія саботує обміни полоненими - думка експерта

Главред писав, що за словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка,російська сторона активно використовує тему втрат в інформаційній війні, зокрема маніпулюючи обмінами тіл загиблих.

Водночас обміни полоненими, які відбуваються за формулою "один до одного", суперечать наративам російської пропаганди про нібито значну перевагу втрат України.

Тому, коли справа доходить до обміну полоненими, виникає найцікавіший момент, який руйнує сприйняття реальності у росіян: обмін відбувається один до одного. І росіяни не розуміють, як це можливо.

Обмін полоненими - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що під час першого етапу обміну "1000 на 1000", що відбувся 15 травня, додому повернулися 20 бійців 1 корпусу НГУ "Азов", 19 з яких оборонці Маріуполя.

В загальному під час цього етапу додому повернулися 205 українців. Серед них були воїни Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Напередодні стало відомо, що Україна передала списки для обміну полоненими. Консультації між сторонами продовжувалися для погодження остаточної конфігурації домовленостей.

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Про персону: Дмитро Лубінець Дмитро́ Вале́рійович Лубіне́ць (народився 4 липня 1981, Волноваха, Донецька область) — український юрист та політик. У 2010-2014 роках був депутатом Волноваської міської ради VI скликання. Член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи. 1 липня 2022 року Верховна Рада призначила Лубінця Уповноваженим (омбудсменом) ВРУ з прав людини. Це рішення підтримали 250 депутатів, пише Вікіпедія.

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