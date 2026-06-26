Без тата залишилась маленька дівчинка: згинув фіксер американського телеканалу ABC

Максим Осередчук загинув внаслідок удару російським дроном.

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На фронті загинув Максим Осередчук / Колаж: Главред, фото: ABC News

Що відомо:

На фронті загинув фіксер американського телеканалу ABC News

Загиблим виявився Максим Осередчук

У загиблого залишилась маленька дочка та дружина

Російські окупанти вбили українського військового Максима Осередчука. Раніше він був продюсером, фіксером та водієм американського телеканалу ABC News.

"Він був другом та колегою для тих, хто висвітлював події в Україні. Він возив багатьох із нас по всій країні до лінії фронту, дбаючи про нашу безпеку. Він завжди усміхався. Ми згадуємо його гострий розум, називаючи його одним зі справді чудових людей у ​​цьому житті", – зазначив журналіст АВС Девід Муїр.

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Що відомо про Максима Осередчука

Максим Осередчук народився 4 листопада 1995 року у місті Вугледар Донецької області. Він закінчив магістратуру з бізнес-економіки Вінницького університету. Після цього він кілька років працював менеджером з логістики.

Після початку повномасштабного вторгнення чоловік перебував у Києві та почав працювати з ABC News. Він возив журналістські групи на передову найнебезпечнішими дорогами сходу. Також він співпрацював із The New York Times як водій і фіксер.

З початку 2023 року його рідне місто окупувала та майже повністю зруйнувала Росія. Під час захоплення міста була знищена квартира родини Осередчуків.

Кілька місяців тому Максим почав служити у лавах 34-ї окремої бригади морської піхоти. 24 червня 2026 року він загинув внаслідок атаки безпілотником.

Йому було лише 30 років. У Максима Осередчука залишилися дружина Катерина та маленька донька Марія.

Повернення загиблих військових - останні новини за темою

Нагадаємо, 9 квітня 2026 року у межах репатріації тисячі тіл загиблих українських військових правоохоронці та експерти МВС також проводили масштабну ідентифікацію полеглих захисників, а процес повернення став можливим завдяки координації силових структур і міжнародних партнерів. Росія тоді передала Україні 1000 тіл. Після завершення експертиз тіла мали передати родинам для поховання.

Як раніше повідомляв Главред, 29 січня Росія передала Україні 1000 тіл загиблих військових. Координаційний штаб заявляв про початок нових етапів судово-медичної ідентифікації. До репатріаційних заходів тоді також долучався Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Зазначимо - повернення тіл 1000 загиблих героїв-військових у вересні 2025 року стало одним із найбільших етапів репатріації від початку повномасштабної війни, після якого слідчі та експерти МВС у найкоротші терміни розпочали встановлення особистостей полеглих.

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