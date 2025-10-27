15 шахедів і купа вибухів: Чернігів під масованим обстрілом РФ

Влада закликає місцевих жителів перебувати в укриттях через ворожу атаку.

Чернігів під масованим обстрілом РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Що відомо:

РФ атакувала Чернігів ударними дронами

Унаслідок атаки пошкоджено будинки

Є постраждалі

Російські окупанти атакували Чернігів великою кількістю ударних дронів. У місті прогриміли потужні вибухи. Це підтвердили Повітряні сили ЗСУ.

Відомо, що дрони летіли в бік Чернігова та Гончарівського.

Начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижанський спочатку зазначив, що в місті працювали сили ППО. Згодом він додав, що неподалік міста було зафіксовано падіння "Шахеда".

"Перебувайте в безпечних місцях, атака шахедів на місто триває", - написав він.

ЗМІ зазначають, що в місто атакувало близько 15 "Шахедів", гриміли потужні вибухи.

Що відомо про Шахедів / Інфографіка: Главред

Пізніше в Чернігівській МВА уточнили, що один із дронів упав біля житлового будинку на півночі міста. Унаслідок цього постраждали двоє людей. Також унаслідок падіння "Шахеда" в Садівській громаді пошкоджено 4 дачні будинки, дахи та конструкційні елементи.

РФ атакувала Чернігів Шахедами / фото: Дмитро Брижанський

