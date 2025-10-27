15 шахедів і купа вибухів: Чернігів під масованим обстрілом РФ

Що відомо:
- РФ атакувала Чернігів ударними дронами
- Унаслідок атаки пошкоджено будинки
- Є постраждалі
Російські окупанти атакували Чернігів великою кількістю ударних дронів. У місті прогриміли потужні вибухи. Це підтвердили Повітряні сили ЗСУ.
Відомо, що дрони летіли в бік Чернігова та Гончарівського.
Начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижанський спочатку зазначив, що в місті працювали сили ППО. Згодом він додав, що неподалік міста було зафіксовано падіння "Шахеда".
"Перебувайте в безпечних місцях, атака шахедів на місто триває", - написав він.
ЗМІ зазначають, що в місто атакувало близько 15 "Шахедів", гриміли потужні вибухи.
Пізніше в Чернігівській МВА уточнили, що один із дронів упав біля житлового будинку на півночі міста. Унаслідок цього постраждали двоє людей. Також унаслідок падіння "Шахеда" в Садівській громаді пошкоджено 4 дачні будинки, дахи та конструкційні елементи.
Російські удари по Україні - новини за темою
Як писав Главред, російські окупаційні війська вночі 26 жовтня завдали масованого удару дронами по Києву. Унаслідок ворожої атаки постраждали і загинули люди.
Пізніше президент Володимир Зеленський відреагував на удар РФ по Києву. Він повідомив, що вночі ворог застосував понад 100 дронів проти України.
Крім цього, 26 жовтня, близько 11:45 у Кривому Розі прогримів вибух. Над містом здійнявся густий дим. З'ясувалося, що країна-агресор Росія атакувала Кривий Ріг КАБом.
