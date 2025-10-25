Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Росія випустила близько 770 балістичних ракет: Зеленський різко висловився про обстріли

Ангеліна Підвисоцька
25 жовтня 2025, 14:24
57
Зеленський закликає партнерів допомогти захистити українців від ворожих атак.
обстрел Киева
Росіяни вдарили по Києву балістикою / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Що відомо:

  • Від початку року росіяни випустили близько 770 балістичних ракет
  • Росіяни вдарили балістикою по Києву
  • Внаслідок атаки на Київ є загиблі т постраждалі

Російські окупанти постійно атакують Україну ракетами та дронами. Від початку року ворог випустив близько 770 балістичних ракет та понад 50 "Кинджалів". Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Цієї ночі росіяни запустили десятки дронів та дев'ять балістичних ракет, спрямувавши їх на столицю.

відео дня

"Відомо, що, на жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним і близьким. Десятки людей постраждали. І майже кожна атака проти наших людей – це комбіновані удари з балістикою ... Саме через такі атаки ми приділяємо особливу увагу системам Patriot, щоб мати змогу захистити наші міста від цього жахіття. Дуже важливо, щоб партнери, які мають можливість, реалізували те, про що ми говорили останніми днями", - зазначив президент.

Він додав, що Україна планує продовжувати співпрацю з партнерами, які можуть допомогти у захисті українців.

"Америка, Європа, країни G7 можуть допомогти зробити так, щоб такі удари більше не загрожували життю. На російську балістику потрібна відповідь сильних держав у реальній співпраці для захисту життя", - наголосив Зеленський.

Обстріл Києва 25 жовтня

У ніч на 25 жовтня росіяни атакували Україну. Згодом з'явились перші деталі про наслідки балістичної атаки на Київ. Внаслідок атаки є вибиті вікна, понівечені автівки, вирва у дворі житлового будинку. Також постраждав дитячий садочок в Дніпровському районі. Мер Києва Віталій Кличко заявив про великі пожежі в нежитловій забудові в Деснянському та Дарницькому районах.

Згодом з'явилися моторошні кадри ударів по Києву. Вже відомо щонайменше про двох загиблих людей внаслідок атаки. Вибухи у столиці лунали один з одним.

  • Удари по Києву 25 жовтня
    Удари по Києву 25 жовтня фото: ДСНС
  • Удари по Києву 25 жовтня
    Удари по Києву 25 жовтня фото: ДСНС
  • Удари по Києву 25 жовтня
    Удари по Києву 25 жовтня фото: ДСНС
  • Удари по Києву 25 жовтня
    Удари по Києву 25 жовтня фото: ДСНС
  • Удари по Києву 25 жовтня
    Удари по Києву 25 жовтня фото: ДСНС
  • Удари по Києву 25 жовтня
    Удари по Києву 25 жовтня фото: ДСНС
  • Удари по Києву 25 жовтня
    Удари по Києву 25 жовтня фото: ДСНС
  • Удари по Києву 25 жовтня
    Удари по Києву 25 жовтня фото: ДСНС
  • Удари по Києву 25 жовтня
    Удари по Києву 25 жовтня фото: ДСНС
  • Удари по Києву 25 жовтня
    Удари по Києву 25 жовтня фото: ДСНС
  • Удари по Києву 25 жовтня
    Удари по Києву 25 жовтня фото: ДСНС
  • Удари по Києву 25 жовтня
    Удари по Києву 25 жовтня фото: ДСНС

Удари по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, вдень у п’ятницю, 24 жовтня, в Одеській області прогриміли вибухи. Область вперше атакували російські КАБи. Вони були направлені на цивільну інфраструктуру.

24 жовтня близько 11:00 у Харкові також лунали вибухи. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що країна-агресорка Росія атакувала Індустріальний район міста двома КАБами.

Крім того, у ніч на 24 жовтня у Херсоні один Шахед влучив у багатоповерхівку. У Кіровоградській області постраждав об'єкт інфраструктури.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський вторгнення Росії ракетний удар Ракетна атака на Україну
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Найближчим часом буде обстріл: монітори дають підвищений рівень загрози

Найближчим часом буде обстріл: монітори дають підвищений рівень загрози

14:43Війна
Росія випустила близько 770 балістичних ракет: Зеленський різко висловився про обстріли

Росія випустила близько 770 балістичних ракет: Зеленський різко висловився про обстріли

14:24Війна
У "Резерв+" з'явилися два нові види відстрочки: хто має на неї право

У "Резерв+" з'явилися два нові види відстрочки: хто має на неї право

12:31Україна
Реклама

Популярне

Більше
Алла Пугачова "обібрала чоловіка як липку" - що сталося

Алла Пугачова "обібрала чоловіка як липку" - що сталося

Шалений стрибок, вся валюта різко подорожчала: курс валют на 27 жовтня

Шалений стрибок, вся валюта різко подорожчала: курс валют на 27 жовтня

Відключення світла в Україні - графіки на 25 жовтня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 25 жовтня (оновлюється)

Дмитрівська поминальна субота 2025: що в жодному разі не можна робити 25 жовтня

Дмитрівська поминальна субота 2025: що в жодному разі не можна робити 25 жовтня

Три знаки зодіаку скоро почнуть нове життя: хто отримає від долі важливе послання

Три знаки зодіаку скоро почнуть нове життя: хто отримає від долі важливе послання

Останні новини

15:06

"Саміт Інноваторів": виступи Руслана Ігоровича, Акіма Галімова і Алана Бадоєва і не тільки тепер ексклюзивно на Київстар ТБ

14:56

Чим не можна чистити пластикові труби: сантехніки назвали найгірші засоби

14:48

Бензин в каністрі не вічний: водіям назвали реальний термін придатності пальногоВідео

14:45

ХАМАС передасть Сектор Гази під контроль "уряду технократів" - ЗМІ

14:43

Найближчим часом буде обстріл: монітори дають підвищений рівень загрози

Росія зібралася винести всю енергетику України за зиму 2025-2026 років – СтупакРосія зібралася винести всю енергетику України за зиму 2025-2026 років – Ступак
14:24

Росія випустила близько 770 балістичних ракет: Зеленський різко висловився про обстрілиФото

14:14

Бюро економічної безпеки та Рада бізнес-омбудсмена об’єднують зусилля для протидії тіньовим схемам

14:10

"Доця подарувала мамі": Сумська розкрила секрет стрункої фігури

14:01

Потрібен мораторій на удари: у Києві відбулася конференція щодо продовольчої безпеки

Реклама
14:00

Цвіте і родить цілий рік: як виростити лайм із кісточок удомаВідео

13:54

Джолі та Пітт можуть незабаром опинитися знову разом

13:36

РФ придумала нову методичку для "промивання мізків" дітей в окупації - ГУР

13:31

"Померла, вся Росія в жалобі": з'явилися новини про Клару Новікову

13:23

"Відкрили інший напрямок": відомо, де окупанти задіюють нову тактику

13:15

Собчак із сином зібралася тікати з терористичної Росії

12:59

Китайський гороскоп на завтра 26 жовтня: Драконам - сум, Собакам - успіх

12:55

"Путін — ідеал чоловіка": Бужинська зізналась, від чого страждала закордоном

12:31

У "Резерв+" з'явилися два нові види відстрочки: хто має на неї право

12:15

Кульмінаційна фаза року: з понеділка курс валют може значно змінитися

12:10

Дерев'яні меблі "пожовкли": як за один день прибрати старомодний відтінок

Реклама
12:10

У Росії з'явилася реактивна крилата ракета: Сергій Флеш - про далекобійні КАБ

11:57

Отруєння: путініст Лепс раптово зліг у лікарнюВідео

11:50

Чому 26 жовтня не можна фізично працювати: яке церковне свято

11:25

Доля двох великих міст вирішиться до кінця року: військовий натякнув на втрати територій

11:23

Простягається на сотні кілометрів: в Україні розташована найбільша печера світуВідео

11:05

Нові області на мапі України - які міста можуть стати центрами та скільки їх будеВідео

10:54

Куди покласти сумку в ресторані, метро та на співбесіді: правила етикетуВідео

10:53

Поверніть хоча б лімузин: як глядачі жартували про перший вибір "Холостяка"

10:33

"Близькі до дипломатичного закінчення війни": посланець Путіна здивував заявою

09:43

Все у вогні та диму: моторошні кадри ударів по КиєвуФотоВідео

09:41

У Волгоградській області було гучно: після атаки дронів горить підстанція

08:55

"Теж хоче закінчити війну": Трамп анонсував розмову з Сі Цзіньпіном

08:47

Кавове дерево у квартирі: як українка вирощує власну каву вже 8 роківВідео

07:35

Пошкоджені будинки, пожежі та постраждалі: наслідки балістичної атаки на КиївФото

06:31

Гороскоп Таро на листопад 2025: Терезам - зміни, Скорпіонам - гроші, Стрільцям - успіхВідео

06:10

Як РФ бере США "на слабо" з Томагавками?Погляд

06:10

Антиросійський розворот Трампа: як це змінює війнуПогляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках батька із сином за 45 секунд

05:30

Можна позаздрити: які знаки зодіаку поринуть у пристрасть і романтику з головою

05:02

Як швидко зробити ідеальні вареники без ліпки: крутий спосіб зі склянкою

Реклама
04:14

Донька Мозгової засвітила ніжні поцілунки з нареченою: романтична подорож пари

03:35

Три знаки зодіаку скоро почнуть нове життя: хто отримає від долі важливе послання

02:44

Гороскоп на завтра 26 жовтня: Овнам - море компліментів, Близнюкам - зміни

01:44

Не справжні: чотири знаки зодіаку, які приховують своє справжнє обличчя

00:44

Трампа переконали: з'ясувалися деталі введення найжорсткіших санкцій проти РФ

00:27

Уперше з 2022 року: у Росії почалися серйозні проблеми

24 жовтня, п'ятниця
23:57

Цінний продукт в Україні стрімко дешевшає - ціни нетипово летять вниз

23:50

Відключення світла в Україні - графіки на 25 жовтня (оновлюється)

23:35

Перша церемонія троянд: хто з дівчат продовжить участь у "Холостяку"

23:04

"Щоб Путіну було складніше": Зеленський натякнув на таємні рішення "Коаліції охочих"

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Рецепти
Святкове менюЗакускиПрості стравиСалатиЛегкі десертиНапої
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти