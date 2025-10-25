Росія випустила близько 770 балістичних ракет: Зеленський різко висловився про обстріли

Зеленський закликає партнерів допомогти захистити українців від ворожих атак.

Росіяни вдарили по Києву балістикою / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Що відомо:

Від початку року росіяни випустили близько 770 балістичних ракет

Росіяни вдарили балістикою по Києву

Внаслідок атаки на Київ є загиблі т постраждалі

Російські окупанти постійно атакують Україну ракетами та дронами. Від початку року ворог випустив близько 770 балістичних ракет та понад 50 "Кинджалів". Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Цієї ночі росіяни запустили десятки дронів та дев'ять балістичних ракет, спрямувавши їх на столицю.

"Відомо, що, на жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним і близьким. Десятки людей постраждали. І майже кожна атака проти наших людей – це комбіновані удари з балістикою ... Саме через такі атаки ми приділяємо особливу увагу системам Patriot, щоб мати змогу захистити наші міста від цього жахіття. Дуже важливо, щоб партнери, які мають можливість, реалізували те, про що ми говорили останніми днями", - зазначив президент.

Він додав, що Україна планує продовжувати співпрацю з партнерами, які можуть допомогти у захисті українців.

"Америка, Європа, країни G7 можуть допомогти зробити так, щоб такі удари більше не загрожували життю. На російську балістику потрібна відповідь сильних держав у реальній співпраці для захисту життя", - наголосив Зеленський.

Обстріл Києва 25 жовтня

У ніч на 25 жовтня росіяни атакували Україну. Згодом з'явились перші деталі про наслідки балістичної атаки на Київ. Внаслідок атаки є вибиті вікна, понівечені автівки, вирва у дворі житлового будинку. Також постраждав дитячий садочок в Дніпровському районі. Мер Києва Віталій Кличко заявив про великі пожежі в нежитловій забудові в Деснянському та Дарницькому районах.

Згодом з'явилися моторошні кадри ударів по Києву. Вже відомо щонайменше про двох загиблих людей внаслідок атаки. Вибухи у столиці лунали один з одним.

Удари по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, вдень у п’ятницю, 24 жовтня, в Одеській області прогриміли вибухи. Область вперше атакували російські КАБи. Вони були направлені на цивільну інфраструктуру.

24 жовтня близько 11:00 у Харкові також лунали вибухи. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що країна-агресорка Росія атакувала Індустріальний район міста двома КАБами.

Крім того, у ніч на 24 жовтня у Херсоні один Шахед влучив у багатоповерхівку. У Кіровоградській області постраждав об'єкт інфраструктури.

