Росія атакувала Кривий Ріг КАБом: що відомо про наслідки удару

Очільник військової адміністрації повідомив, у якому стані постраждалий внаслідок ворожої атаки.

ППО успішно відпрацювала по ворожій цілі / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

Що повідомив Вілкул:

Ворог застосував для удару по Кривому Рогу КАБ

ППО вдалося збити російську авіабомбу

У місті є постраждалий внаслідок ворожого удару

Сьогодні, 26 жовтня, близько 11:45 у Кривому Розі прогримів вибух. Над містом піднявся густий дим. З'ясувалося, що країна-агресорка Росія атакувала Кривий Ріг КАБом.

За кілька хвилин до удару по місту у Повітряних Силах ЗСУ попередили, що керована авіаційна бомба рухалася в напрямку Кривого Рогу з південного сходу. Згодом атаку підтвердив начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

КАБ / Інфографіка: Главред

Що відомо про наслідки атаки на Кривий Ріг

Вілкул зазначив, що КАБ, який летів на місто, вдалося знищити протиповітряній обороні. Але від уламків постраждало одне з промислових підприємств Кривого Рогу.

"Пожежа вже загашена. Одна людина постраждала, не важка. Дякую ДСНС та медикам", - додав він.

Як Росія модернізує КАБи

Главред писав, що за даними заступника начальника ГУР МО Вадима Скібіцького, протягом вересня-жовтня РФ працювала над новими модулями керування для авіабомб і вже вивела їх на фінальну стадію бойового випробування.

Бойовий радіус таких боєприпасів оцінюється приблизно в 200 км. Таким чином росіяни продовжують доопрацьовувати універсальні модулі планування й корекції (УМПК), які дають змогу по-новому застосовувати звичайні авіабомби вагою 250, 500, 1500 і 3000 кг.

Удари КАБами по Україні - останні новини

Напередодні, 24 жовтня, в Одеській області прогриміли вибухи. Область вперше атакували російські КАБи, що, за словами очільника ОВА, стало новою серйозною загрозою для Одещини.

Нагадаємо, Главред писав, що 21 жовтня у Харкові пролунала серія вибухів під час оголошеної повітряної тривоги. За повідомленням Повітряних сил, ворог завдав удару по місту керованими авіабомбами (КАБами).

Раніше армія РФ також масовано атакувала місто Харків керованими авіаційними бомбами (КАБ) і балістичними ракетами. У місті було зруйновано приватні будинки, спалахнули пожежі.

Про персону: Олександр Вілкул Олександр Вілкул - український політик, керівник партії "Блок Вілкула". Керівник військової адміністрації Кривого Рогу з 26 лютого 2022 року. Голова Ради оборони Кривого Рогу, пише Вікіпедія.

