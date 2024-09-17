ЗСУ контратакували та вибили росіян із заводу у Вовчанську - ISW

Російські війська продовжують наступ на Вовчанськ, проте на інших ділянках напрямок їхньої активності дещо послабшав.

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Яка ситуація у Вовчанську / колаж: Главред, фото: 35 окрема бригада морської піхоти, скріншот: deepstatemap

Аналітики американського Інституту вивчення війни повідомили, що Збройні Сили України знову зайняли позиції на території агрегатного заводу у Вовчанську. Там російські війська перебували у блокаді протягом кількох місяців.

Аналітики повідомили, що їх дані ґрунтуються на геолокаційних кадрах, де російські військові завдають ударів по українських позиціях на Вовчанському агрегатному заводі.

У звіті ISW повідомляє, що 15 і 16 вересня російські сили вели наступальні дії в районі Вовчанська, а українські війська, за їхніми даними, безуспішно контратакували як у самому місті, так і на околицях Липців та Глибокого.

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Представник угруповання військ "Харків" повідомив, що російські війська продовжують наступ на Вовчанськ, проте на інших ділянках напрямок їхньої активності дещо послабшав. Поблизу Липців, Глибокого, Лук'янців та Стариці наступальних дій не ведеться, проте війська залишаються у цих районах та проводять внутрішні ротації.

Згідно з інформацією спікера оперативно-тактичного угруповання, на початку на місці знаходилося близько 40 військовослужбовців, проте він не вказав точну кількість заблокованих російських військових.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Що відбувається у Вовчанську

Нагадаємо, що військовий експерт розкрив у Росії з'явились нові плани на Вовчанськ та Куп'янськ. Російська окупаційна армія ховала техніку та особовий склад у підвалах і напівзруйнованих будівлях. Однак, накопичення сил російськими військами у Вовчанську може бути частиною нового плану Кремля.

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, як змінилася ситуація у Вовчанську на Харківщині. Військові повідомили, що окупанти, які проникли на завод ще під час невдалого травневого наступу досі не можуть вийти з підприємства, чи, принаймні атакувати вихід.

Стало відомо, що окупанти "просочуються" у Вовчанськ. Українські захисники продовжують боротися з окупаційними військами РФ на Харківщині не тільки за кожну вулицю, а й навіть за кожен метр в багатоповерхівках.

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