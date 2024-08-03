У Росії з'явились нові плани на Вовчанськ та Куп'янськ: Жданов розкрив сценарій

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що російські війська активно накопичують сили в місті Вовчанськ Харківської області.
У своєму Youtube-каналі він розповів, що російські окупаційні сили ховають техніку та особовий склад у підвалах і напівзруйнованих будівлях.
"Їх ховають по підвалах, у напівзруйнованих будівлях. Для того, щоб почати чергову атаку, наступальні дії. Мабуть, російське командування не скасувало завдання захоплення Вовчанська для того, щоб надалі створити там плацдарм для наступу вглиб нашої території в напрямку Куп'янська", - зазначив Жданов.відео дня
Жданов зазначів, що накопичення сил російськими військами в Вовчанську може бути частиною плану, який російське командування розробило ще на початку.
Хто такий Олег Жданов
Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.
З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.
Яка ситуація на Харківщині
Нагадаємо, що РФ перекидає штурмовиків на Харківщину. В операційній зоні оперативно-тактичного угруповання "Харків" обстановка залишається складною та напруженою. Основні зусилля противник зосередив у районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ.
Росіяни хочуть розширити зону контролю у Вовчанську. У Вовчанську ворог переміщує особовий склад, веде наступальні дії з метою розширення зони контролю у північній та центральній частинах міста. РФ застосувала важку вогнеметну систему ТОС-1А.
Президент України Володимир Зеленський несподівано приїхав на лінію фронту, провів нараду біля Вовчанська. Він поспілкувався з військовими та відзначив їх державними нагородами. Президент також присвоїв 142-му навчально-тренувальному центру ССО почесне найменування.
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