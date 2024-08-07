Посилили обстріли та стягують техніку: РФ готується до штурмів під Вовчанськом

В оперативно-тактичному угрупованні "Харків" повідомили, що російські війська посилили обстріли на Харківському напрямку, зокрема у районі Вовчанська. Також відомо, що окупанти зосереджують там сили і техніку.
"Від початку тижня в операційній зоні ОТУ "Харків" відмічається значне посилення кількості обстрілів з боку російських окупантів. Так, за минулу добу відбулося 517 обстрілів позицій захисників України", - йдеться у повідомленні у Telegram.
Росіяни використовують артилерію, міномети та системи залпового вогню. Військові зазначають, що посилення обстрілів може свідчити про наміри ворога розпочати активні штурмові дії.
"Особливої уваги потребує район Вовчанська, де інтенсивність обстрілів є особливо високою. За даними розвідки, російські окупаційні сили нарощують військову присутність, проводять підготовчі заходи, зосереджуючи сили та техніку в цьому районі", - наголошують Сили оборони.
Як зазначається, посилення обстрілів на Харківському напрямку є серйозним викликом для українських захисників. Попри це, Сили оборони готові до стримування наступальних дій ворога.
Ситуація на Харківщині
Нагадаємо, що військовий експерт Олег Жданов розкрив, що у Росії з'явились нові плани на Вовчанськ та Куп'янськ. Відомо, що російські окупаційні сили ховають техніку та особовий склад у підвалах і напівзруйнованих будівлях. Накопичення сил РФ в Вовчанську може бути частиною плану Кремля.
Росіяни хочуть розширити зону контролю у Вовчанську. У Вовчанську ворог переміщує особовий склад, веде наступальні дії з метою розширення зони контролю у північній та центральній частинах міста. РФ застосувала важку вогнеметну систему ТОС-1А.
Армія РФ намагається прорватися на Харківщині й залучає добровольців з Єгипту. Російські загарбники намагалися атакувати позиції захисників України у районі Глибоке, проте їм це не вдалося. У Лозовій Рудці окупанти евакуювали власні безповоротні втрати.
Що за місто Вовчанськ?
Вовчанськ – місто в Україні, у Чугуївському районі Харківської області, центр Вовчанської міської громади, колишній районний центр однойменного району. Згідно з даними станом на 2022 рік, у місті проживали близько 3500 людей, пише Вікіпедія.
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