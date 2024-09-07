Окупанти 'просочуються' у Вовчанськ: як змінилась ситуація на Харківщині

Українські захисники продовжують боротися з окупаційними військами РФ на Харківщині не тільки за кожну вулицю, а й навіть за кожен метр в багатоповерхівках.

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ЗСУ не дають ворогу реалізувати задумане на Харківщині / Колаж: Главред, фото: 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, ОК "Захід"

На Харківському напрямку ворог не полишає спроб атакувати українські позиції, однак стратегічних успіхів досягти так і не може. Складна ситуація у місті Вовчанськ. Про це повідомив АрміяInform речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев.

За його словами, ЗСУ доводиться вигризати кожен метр української землі, адже бої тривають навіть всередині багатоповерхових споруд. Там ворог застосовує так звану тактику "просочування".

Окупанти здійснюють поодинокі переміщення між будинками, збираються у визначених локаціях у штурмові групи та йдуть на штурм будівлі, чекаючи підкріплення.

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"Буває так, що і їхні, і наші підрозділи перебувають в одній споруді, хтось у підвалі, хтось на вищих поверхах, намагаючись витіснити одне одного. Таких тактичних епізодів безліч", - розповів Саранцев.

Якщо говорити про загальну оперативну обстановку на Харківщині, то у різних місцях окупаційні війська РФ періодично намагаються штурмувати, проводити активні штурмові дії, просуватися, але їм це не вдається, і вони переходять до оборони.

Зараз активними ділянками фронту є Вовчанськ і прилеглі до нього населені пункти Стариця, Бугруватка, Огірцеве, лівий фланг противника - це населений пункт Тихе. Не менш важливим залишається напрямок Глибок-Липці.

Що відомо про Вовчанськ / Інфографіка: Главред

Наступ Росії 2024 - бої на Харківщині Вранці 10 травня російські окупанти пішли на прорив кордону в Харківській області з боку Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Почалася негайна евакуація цивільного населення. Напередодні на тій ділянці фронту фіксували угруповання ЗС РФ у 50 тисяч особового складу. За підсумками боїв у Харківській області російські окупанти станом на 12 травня окупували шість сіл у прикордонній зоні - Стрілече, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве і Плетенівку. Практично всі вони були в "сірій зоні". Без введення резервів на цю ділянку фронту ситуація загрожує стати критичною, вважають аналітики. На тлі наступу російських військ на північ Харківської області змінилося керівництво ОТУВ "Харків". Новим командувачем став Михайло Драпатій, який прийшов на зміну Юрію Галушкіну. Російські окупанти просунулися не більше ніж на 8 кілометрів від кордону в північній частині Харківської області з наміром створити "буферну зону", а не просуватися вглиб Харківщини.

Однак згодом ЗСУ почали наносити контрудари по противнику і за лічені дні Харківська операція ворога провалилася - зараз ситуація на даному напрямку залишається напруженою, однак ЗСУ взяли її під контроль.

Ситуація на Харківському напрямку - останні новини

Нагадаємо, в середині серпня російські окупаційні війська розпочали підготовку до штурмових дій у Вовчанську на півночі Харківської області. Загарбники перегрупували штурмові загони.

Пізніше повідомлялось, що у Вовчанську ворог завів штурмові групи зі складу 4-ї дршбр та намагався провести логістичне забезпечення о/с і покращити систему зв'язку.

Напередодні також стало відомо, що російські окупанти на Харківському напрямку не можуть просуватись вперед через активну протидію з боку українських військових. При цьому окупанти в ході бойових дій зазначають значних втрат серед особового складу.

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