Окупанти заблоковані та оточені: як змінилася ситуація у Вовчанську - ISW

На Харківському напрямку тривають бої між ЗСУ та російськими окупантами. Складна ситуація для ворога виникла ще у травні і триває досі. Однією з головних проблем противника залишається Агрегатний завод у Вовчанську, де заблоковане угруповання армії РФ.
Як повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), окупанти, які проникли на завод ще під час невдалого травневого наступу досі не можуть вийти з підприємства, чи, принаймні атакувати вихід.
Посилаючись на спікера Харківської групи військ, полковника ЗСУ Віталія Саранцева в Інституті також наголошують на складній ситуації біля сусідніх населених пунктів - кровопролитні бої тривають у районі Липців і Глибокого.
Водночас окупанти скоротили використання тактичної авіації в районі Харківщини, найімовірніше, аби віддати пріоритет авіаударам на інших ділянках фронту, зокрема й у Курській області.
Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?
Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.
Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.
Ситуація на Харківському напрямку
Нещодавно на Харківському напрямку українські захисники завдали серйозного удару російським окупантам. Ворог втратив близько 80% своєї бронетехніки під час спроби штурму позицій ЗСУ.
Напередодні стало відомо, що влада Харківщини продовжує фіксувати зниження інтенсивності обстрілів області зі сторони країни-агресорки Росії. Це, в першу чергу, наслідок ефективної роботи Сил оборони.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники на Харківському напрямку продовжують атакувати позиції Сил оборони. Зокрема у Вовчанську ворог завів штурмові групи зі складу 4-ї дршбр і намагався провести логістичне забезпечення о/с та покращити систему зв'язку.
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