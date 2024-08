Окупанти заблоковані та оточені: як змінилася ситуація у Вовчанську - ISW

На Харківському напрямку тривають бої між ЗСУ та російськими окупантами. Складна ситуація для ворога виникла ще у травні і триває досі. Однією з головних проблем противника залишається Агрегатний завод у Вовчанську, де заблоковане угруповання армії РФ.

Як повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), окупанти, які проникли на завод ще під час невдалого травневого наступу досі не можуть вийти з підприємства, чи, принаймні атакувати вихід.

Посилаючись на спікера Харківської групи військ, полковника ЗСУ Віталія Саранцева в Інституті також наголошують на складній ситуації біля сусідніх населених пунктів - кровопролитні бої тривають у районі Липців і Глибокого.

Водночас окупанти скоротили використання тактичної авіації в районі Харківщини, найімовірніше, аби віддати пріоритет авіаударам на інших ділянках фронту, зокрема й у Курській області.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.