США продовжать допомагати Україні: у Зеленського назвали неочікувану причину

За словами Подоляка, припинення допомоги Україні може негативно вплинути на репутацію США.

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Чи продовжать США військову допомогу Україні / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Ключові тези Подоляка:

США продовжать надавати військову допомогу Україні

Жодного виснаження арсеналів у Штатах немає

Сполучені Штати Америки надалі будуть постачати військову допомогу Україні. Наразі представники урядів ведуть переговори. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі каналу FreeДом.

"Треба розуміти, що поставки будуть, і президент України каже, що консультації на рівні урядових делегацій триватимуть. Американці мають унікальні види зброї, необхідні для протидії балістиці, і США це розуміють", - сказав він. відео дня

Подоляк переконаний, що надання підтримки України - це питання репутаційних цілей, які переслідують Штати.

"Тому що на фоні збільшення ударів по цивільному населенню – те, що робить сьогодні Росія, це можна охарактеризувати тільки як "геноцидні навмисні удари по цивільному населенню з метою масового вбивства людей". І на цьому фоні скорочувати поставки - це отримати найважчу історичну репутаційну катастрофу для себе", - сказав він.

Радник глави ОП вважає, що США не можуть піти на таку тяжку репутаційну пляму історичного плану. Бо якщо американці припинять допомогу країні, яка захищається, це призведе до більшої кількості загиблих.

Він додав, що розмови про припинення або повне зупинення допомоги Україні є відображенням внутрішньополітичної боротьби в самих США. Подоляк зазначив, що на складах США є велика кількість ракет і протиракет, тому жодного виснаження арсеналів у Штатах немає.

"Вони займаються плануванням, виходячи з тих військових кампаній, у яких вони присутні, із тих обсягів виробництва, які вони можуть донаростити чи скоротити. Я думаю, що їх планування на високому рівні, вони розуміють, яку кількість ракет і протиракет у яких конфліктах можна використати без загроз виснаження складів", - підкреслив Подоляк.

Скільки допомоги США передали Україні / Інфографіка: Главред

Військова допомога США Україні - останні новини

Як писав Главред, США тимчасово зупинили постачання деяких систем ППО і високоточної зброї для Збройних сил України.

Пізніше ЗМІ дізналися, хто у США зупинив допомогу Україні. Як виявилося, рішення прийняла одна людина, а саме міністр оборони Сполучених Штатів Піт Хегсетпризупинив Україні постачання пакета озброєння.

Тим часом прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила, що Вашингтон не відмовився від підтримки Києва, а скасував окремі категорії допомоги.

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Про персону: Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

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