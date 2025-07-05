Вчителі в Україні отримуватимуть більшу зарплату: коли чекати на надбавки

Очікується, що виплати зростатимуть до 2028 року.

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Підвищення зарплат вчителям / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

В Україні зростуть зарплати вчителів

Сума виплат підніметься до 20 тисяч гривень

Ця сума буде без урахування єдиного соціального внеску

До 2028 року зарплати українських вчителів мають зрости до 20 тисяч гривень. Але підвищуватимуться вони поетапно. Про це йдеться у Бюджетній декларації на 2026-2028 роки, яку затвердив Кабінет міністрів України.

Так, у своєму прогнозі уряд окреслив показники середньої зарплати вчителів. Очікується, що виплати зростатимуть до 2028 року, однак одночасно очікується скорочення кількості шкіл та учнів.

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У різні роки зарплати вчителів становитимуть:

у 2025 році — 15 тис. гривень;

у 2026 році — 17 тис. гривень;

у 2027 році — 18,3 тис. гривень;

у 2028 році — 20 тис. гривень.

Варто додати, що ці суми зазначені без урахування єдиного соціального внеску.

Крім того, роботодавці мають проіндексувати зарплати своїм працівникам. Перерахунок торкнеться:

оплати праці за виконану роботу відповідно до тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок;

надбавок, доплат, премій;

компенсаційних виплат, що гарантує законодавство.

Зарплати в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, середня зарплата в Україні у першому кварталі 2025 року зросла аж на 24,1%. Тепер середній заробіток українців становить 23460 гривень, а до 2028 року він зросте майже вдвічі - до 39758 гривень в місяць.

В Україні планують суттєво підвищити мінімальні та максимальні пенсії і заробітні плати. Зокрема, мінімальна оплата праці у 2026 році становитиме 8688 гривень, а у наступні два роки 9374 ( у 2026 році) та 10059 (у 2027 році) гривень.

Крім того, у Міністерстві освіти працюють над можливістю перегляду зарплат для вчителів, попри брак коштів. Зокрема, передбачені доплати у вигляді 1000 гривень у першому півріччі та 2000 гривень з 1 вересня для кожного українського вчителя.

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