Вчителі в Україні отримуватимуть більшу зарплату: коли чекати на надбавки

Коротко:
- В Україні зростуть зарплати вчителів
- Сума виплат підніметься до 20 тисяч гривень
- Ця сума буде без урахування єдиного соціального внеску
До 2028 року зарплати українських вчителів мають зрости до 20 тисяч гривень. Але підвищуватимуться вони поетапно. Про це йдеться у Бюджетній декларації на 2026-2028 роки, яку затвердив Кабінет міністрів України.
Так, у своєму прогнозі уряд окреслив показники середньої зарплати вчителів. Очікується, що виплати зростатимуть до 2028 року, однак одночасно очікується скорочення кількості шкіл та учнів.
У різні роки зарплати вчителів становитимуть:
- у 2025 році — 15 тис. гривень;
- у 2026 році — 17 тис. гривень;
- у 2027 році — 18,3 тис. гривень;
- у 2028 році — 20 тис. гривень.
Варто додати, що ці суми зазначені без урахування єдиного соціального внеску.
Крім того, роботодавці мають проіндексувати зарплати своїм працівникам. Перерахунок торкнеться:
- оплати праці за виконану роботу відповідно до тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок;
- надбавок, доплат, премій;
- компенсаційних виплат, що гарантує законодавство.
Зарплати в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, середня зарплата в Україні у першому кварталі 2025 року зросла аж на 24,1%. Тепер середній заробіток українців становить 23460 гривень, а до 2028 року він зросте майже вдвічі - до 39758 гривень в місяць.
В Україні планують суттєво підвищити мінімальні та максимальні пенсії і заробітні плати. Зокрема, мінімальна оплата праці у 2026 році становитиме 8688 гривень, а у наступні два роки 9374 ( у 2026 році) та 10059 (у 2027 році) гривень.
Крім того, у Міністерстві освіти працюють над можливістю перегляду зарплат для вчителів, попри брак коштів. Зокрема, передбачені доплати у вигляді 1000 гривень у першому півріччі та 2000 гривень з 1 вересня для кожного українського вчителя.
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Про джерело: Кабінет Міністрів України
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