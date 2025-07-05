КНДР росіянам мало: ГУР повідомило про спроби РФ залучити у війну ще одну країну

У Росії вже є домовленість про перекидання кількох десятків військових.

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Кремль хоче залучити більше іноземців для продовження війни проти України / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот

Що повідомили в ГУР:

Росія хоче втягнути військовослужбовців з Лаосу в агресію проти України

Лаос погодився перекинути до Росії 50 своїх військових

Країна-агресорка Росія на тлі значних бойових втрат намагається втягнути Лаос у війну проти України. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки МО України.

Військово-політичне керівництво РФ розуміє, що російські ресурси поступово вичерпуються, тому шукають будь-які можливості для продовження агресивної війни.

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Схоже, масове залучення найманців із країн Африки та Азії, а також підрозділів КНДР, не достатнє для покриття необхідних резервів росіян. Тому у Кремлі вже опрацьовують можливість втягнення у війну так званих партнерів під виглядом реалізації гуманітарних проєктів у прикордонних з Україною російських областях.

Армія КНДР / Інфографіка: Главред

"Чергова країна, яку Росія намагається втягнути у війну - Лаос. Наразі Кремль організовує залучення зведеного загону інженерних військ Народної армії Лаосу до розмінування територій Курської області РФ", - йдеться у повідомленні.

Керівництво Лаосу, яке залежне від зовнішньої допомоги, на початковому етапі висловлює готовність відправити до Росії до 50 "військовослужбовців-саперів" і сприяти розмінуванню Курщини.

"Крім цього, Лаос надає безоплатну допомогу Російській Федерації шляхом проведення реабілітаційних заходів для поранених військовослужбовців РФ, які брали участь у бойових діях проти України", - додали в ГУР.

Таким чином РФ під прикриттям гуманітарної риторики хоче легалізувати присутність іноземного військового контингенту на своїй території, фактично використовуючи його для забезпечення бойових дій проти України.

Залучення Росією іноземних військових у війну - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Північна Корея планує значно збільшити свою військову присутність на боці Росії у війні проти України, надіславши ще від 25 до 30 тисяч солдатів.

Раніше аналітики ISW повідомляли, якщо Північна Корея направить свої війська на територію України для допомоги Росії, це буде суттєвим "переломом" на полі бою.

Напередодні стало відомо, що Росія залучає до війни проти України і громадян Китаю. Так під час боїв на сході України українські військові взяли в полон ще одного громадянина Китаю.

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Про джерело: ГУР Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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