Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникКультураЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Гороскоп

Гороскоп Таро на завтра 6 липня: Скорпіонам - перезавантаження, Водоліям - удача

Олена Кюпелі
5 липня 2025, 14:12
26
Таро й астрологія допомагають людям розібратися в собі, зрозуміти свій характер і зазирнути в майбутнє.
Гороскоп Таро на 6 липня
Гороскоп Таро на 6 липня / Колаж Главред, фото Pixabay

З давніх-давен Таро й астрологія допомагають людям розібратися в собі, зрозуміти свій характер і зазирнути в майбутнє.

Астрологія показує, що відбувається зовні, а Таро - що всередині. Гороскоп за Таро поєднує ці підходи, даючи змогу побачити, як зовнішні обставини і внутрішні стани переплітаються.

Главред розповість, до чого вам сьогодні готуватися.

відео дня

Овен

Сьогоднішня карта Таро для Овна: Колісниця

Коли життя здається боротьбою, запитайте себе, до чого ви прагнете. Ви ясно бачите мету? Чи знаєте ви, чому хочете її досягти?

Важливо мати чітке розуміння того, що ви отримуєте, вкладаючи свій час і зусилля. Вам набагато легше переконати себе докладати більше зусиль заради мрії, з якою ви відчуваєте сильний зв'язок.

Телець

Сьогоднішня карта Таро для Тельця: Суд

Телець, приділіть хвилинку, щоб ретельно обміркувати, чого ви хочете і що вам потрібно. Зараз вам може не вистачати ясності.

Деталі або загальна картина можуть бути незрозумілими, і це створює відчуття невпевненості та відсутності зобов'язань. Тому зробіть крок назад.

Як вказує карта Таро Суд, використовуйте свою логіку. Спирайтеся на факти, міркування і деталі, щоб загострити своє сприйняття.

Близнюки

Сьогоднішня карта таро для Близнюків: Сила

Близнюки, це не завжди те, що ви знаєте, і іноді вся важка робота у світі не змусить щось статися.

Має бути щось більше, що виходить із глибини вашого єства, до чого ви можете доторкнутися. Характер не завжди запрограмований.

Ви можете розвивати його, розвивати і розвивати, щоб він був сильним і допомагав вам у важкий день або у важкій подорожі.

Рак

Сьогоднішня карта таро для Рака: Закохані

Останнім часом стосунки можуть здаватися вам менш задовільними, і в результаті вашого нещастя ваша увага перемикається на щось інше. Карта таро Закохані дає вам попереднє попередження звернути увагу на те, що відбувається всередині вас.

Ви можете думати, що щось або хтось за межами вашої поточної ситуації дасть вам те, чого ви не можете отримати там, де ви перебуваєте. Не жертвуйте цілісністю, щоб дізнатися це.

Лев

Сьогоднішня карта Таро для Лева: Відлюдник

Самотність - це глибокий колодязь емоційної енергії, який відчувається неприємно, коли ви в ньому, але він також може стати каналом для особистісного зростання.

У глибині свого смутку досліджуйте, чому ви думаєте так, як думаєте. Чого не вистачає? Що змусило б вас почуватися краще? Ставте собі дослідницькі запитання, щоб розвинути більшу самосвідомість.

Діва

Сьогоднішня карта таро для Діви: Ієрофант

Стосунки з наставником - це вулиця з двостороннім рухом, і ви не на початковому етапі; натомість ви хочете, щоб стався якийсь клацання, коли ви відчуєте, що можете бути позитивним партнером.

Якщо вам доводиться нав'язувати дружбу, напруга може бути сигналом зупинитися і запитати себе, чому. Чого ви намагаєтеся домогтися? Що, по-вашому, ви зможете довести, якщо хтось ще не бачить вашої цінності?

Терези

Сьогоднішня карта таро для Терезів: Поміркованість

Терези, сьогодні ви вчитеся влаштовуватися між терпінням і наполегливістю. Поміркованість у всьому нелегка, коли ви хочете точно знати, де ви перебуваєте в цей момент. Ви можете спробувати занадто сильно тиснути, коли вам потрібно розслабитися і дозволити подіям розвиватися у своєму власному темпі.

У природі людини - ставати нетерплячою і пред'являти емоційні вимоги, щоб ваш розум міг відпочити, а занепокоєння - заспокоїтися. Однак душа тут, щоб вчитися і рости за межами відомого. Отже, сьогодні, коли ви відчуваєте, що рухаєтеся недостатньо швидко, нагадайте собі, що ви там, де вам потрібно бути.

Скорпіон

Сьогоднішня карта Таро для Скорпіона: Смерть

Пора натиснути кнопку перезавантаження, Скорпіон. Сьогодні для вас починається новий день, і коли глава у вашому житті добігає кінця, зробіть уявну замітку про це. Життєві глави часу мають астрологічне значення і часто підтверджуються картою Таро.

Можливо, ви вибрали цей конкретний шлях, підсвідомо чи свідомо, і в тому, що ви переживаєте, є цінність, яка виходить за рамки того, що ви розумієте просто зараз.

Стрілець

Сьогоднішня карта Таро для Стрільця: Сонце

Стрілець, незалежно від того, чи відчуваєте ви себе пригніченим і пригніченим або щасливим і оптимістичним, карта Таро Сонце є символом надії. Усвідомте, що ваші поточні стосунки можуть зазнавати деяких змін, які допоможуть вам досягти нового рівня розуміння і сумісності.

У міру того, як ви вчитеся один в одного і стаєте більш співзвучними потребам один одного, ви починаєте ставати більш інтуїтивно пов'язаними. Цей день може здатися випробуванням вашого терпіння, але довіряйте процесу.

Козеріг

Сьогоднішня карта Таро для Козерога: Імператриця

Рішення присвятити себе людині, ідеї або проєкту - це величезне зобов'язання. Вам потрібно щось плекати, приносити жертви й іноді ставити її потреби вище за свої власні.

Сьогоднішня карта Таро Імператриця може вказувати на те, що ви емоційно готові взяти на себе цю дуже люблячу роль у житті. Можливо, ви не відчуваєте себе готовими просто зараз, але якщо ви зазирнете у своє серце, ви знайдете все необхідне, щоб довести завдання до кінця.

Водолій

Сьогоднішня карта Таро для Водолія: Справедливість

Водолій, ви впевнені у своїй позиції сьогодні, і карта Таро Справедливість підтверджує, що ви маєте рацію, почуваючись так. Ви працюєте над юридичним питанням? Найімовірніше, його буде вирішено на вашу користь.

Вам потрібно щось довести партнеру або другу? Вони побачать речі з вашої точки зору. Із чим би ви не зіткнулися 6 липня, це спрацює для вас.

Риби

Сьогоднішня карта Таро для Риб: Повішений

Ви відкладаєте своє життя, Риби, заради того, хто не зробив би того самого для вас? Настає момент, коли ви повинні поважати себе. Ваша інтуїція може бурчати і викликати у вас почуття провини, змушуючи думати, що ви робите щось заради любові.

Але як щодо любові до себе? Хіба нерозумно дозволити своїм мріям звалитися і піднести когось на п'єдестал, на якому він не повинен бути? Подумайте про це.

Джерело:

Вас також може зацікавити:

Що варто враховувати читачеві

Цей матеріал - ознайомчого характеру, його не слід сприймати як вказівку до дії або абсолютну істину. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй і нумерологія не є академічними науками, їхні положення та твердження не можна перевірити чи підтвердити науковими методами. Це ж стосується різних тестів, характеристики людини за ім'ям і подібного. Крім того, прогнози та гороскопи не завжди збуваються, а збіги можуть бути випадковими.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

таро карти таро гороскоп на картах таро гороскоп Таро гороскоп на картах таро
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Ворог тисне кількістю": Сирський назвав один із найважчих напрямків фронту

"Ворог тисне кількістю": Сирський назвав один із найважчих напрямків фронту

13:55Фронт
КНДР росіянам мало: ГУР повідомило про спроби РФ залучити у війну ще одну країну

КНДР росіянам мало: ГУР повідомило про спроби РФ залучити у війну ще одну країну

12:53Війна
У Китаї готові допомагати Україні у мирних зусиллях: що пропонує МЗС

У Китаї готові допомагати Україні у мирних зусиллях: що пропонує МЗС

11:52Війна
Реклама

Популярне

Більше
Справжній Армагеддон атакує Україну: литимуть дощі з грозами, градом та шквалами

Справжній Армагеддон атакує Україну: литимуть дощі з грозами, градом та шквалами

Життя 5 знаків зодіаку перетвориться на казку вже ось-ось: хто у списку

Життя 5 знаків зодіаку перетвориться на казку вже ось-ось: хто у списку

В жодному разі не "Анюта": як правильно називати Ганну українською

В жодному разі не "Анюта": як правильно називати Ганну українською

Власник компанії "Автомагістраль Південь" Олександр Бойко та генеральний директор Микола Тимофеєв втікли з України, – ЗМІ

Власник компанії "Автомагістраль Південь" Олександр Бойко та генеральний директор Микола Тимофеєв втікли з України, – ЗМІ

"Це схоже на саботаж": у клієнтів ПриватБанку не працює важлива функція

"Це схоже на саботаж": у клієнтів ПриватБанку не працює важлива функція

Останні новини

14:21

Який рік був найгіршим в історії людства: що було і як ми вижили

14:19

Як їсти мідії, креветки та равликів і виглядати як леді, а не волоцюга: правила етикетуВідео

14:12

Гороскоп Таро на завтра 6 липня: Скорпіонам - перезавантаження, Водоліям - удача

14:04

Ціна обвалилась на 40%: у магазинах здешевшав улюблений сезонний продукт українців

13:55

"Ворог тисне кількістю": Сирський назвав один із найважчих напрямків фронту

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

13:38

Коли ваше життя кардинально зміниться: про все розповість дата народження

13:30

В аеропортах РФ хаос, тисячі пасажирів застрягли через загрозу атаки дронів - ЗМІ

12:58

"Хай Бог дасть усім клепки": священик сказав, чи можна спати головою або ногами до іконВідео

12:58

Транзит Урана 7 липня 2025: кого звільнять і піднімуть на новий рівеньВідео

Реклама
12:53

КНДР росіянам мало: ГУР повідомило про спроби РФ залучити у війну ще одну країну

12:50

Опухлий і старий: який зараз вигляд має путініст Харатьян

12:45

Прориваються в іншу область, щоб обійти ЗСУ: розкрито підступну тактику росіян

12:11

Величезний жаль: Бред Пітт висловився про токсичне розлучення з Джолі

12:07

Як їсти тост за всіма правилами: поради від "короля сучасного етикету"

11:52

Дешевої тепер не знайти: яка риба в Україні стала справжньою розкішшю

11:52

У Китаї готові допомагати Україні у мирних зусиллях: що пропонує МЗС

11:32

"Любив життя": помер зірка "Зачарованих"

11:07

Де помилка на малюнку: лише найрозумніший знайде її за 12 секунд

10:44

Чоловік тільки сів у салон: в Одесі вибухнув автомобіль, перші подробиціВідео

10:41

Як зберігати ягоди в холодильнику: два суперлайфхаки, які врятують від цвілі

Реклама
10:32

"Путін хоче не територій": у WSJ назвали нову головну мету Путіна у війні

09:58

Окупанти прорвались та захопили території: в ISW назвали напрямки запеклих боїв

09:06

ЗСУ вдарили по аеродрому РФ, де базуються літаки Су-34, Су-35С та Су-30СМ: деталі

08:59

Україні потрібна зброя, щоб рухатися вперед: в НАТО звернулись до Трампа

08:10

Як розмови з Путіним публічно роблять з Трампа рудого клоунаПогляд

08:04

У РФ прогриміли вибухи: спалахнули пожежі на заводі та двох аеродромахВідео

07:10

Що не так на картинці: помилку треба знайти всього за 7 секунд

06:10

Як розмова Трампа з Путіним призвела до масованого удару по КиєвуПогляд

05:50

Опанасів день: що в жодному разі не можна робити 5 липня

05:50

Незвичайний ребус: знайдіть на картинці особливу жабу за 21 секунду

05:16

Гороскоп на завтра 6 липня: Левам - наклеп, Скропіонам - приємні новини

04:30

Не для краси чи "статусу": чому шкіряні сидіння в авто мають отвори

04:00

Летітиме по 1000 Шахедів на добу: командувач дав невтішний прогноз

03:30

Як заморожувати свіжу полуницю, щоб вона не перетворилася на гігантську бурульку

03:05

Життя 5 знаків зодіаку перетвориться на казку вже ось-ось: хто у списку

02:57

Найбільша катастрофа в історії авіашоу: що відомо про Скнилівську трагедію

02:30

"Розкол і чвари" у Трампа: експерт назвав, хто блокує постачання зброї Україні

02:00

5 знаків зодіаку, які занадто добре вміють маніпулювати

01:36

Машину ще можна врятувати: що буде, якщо залити бензин у дизельний двигун

04 липня, п'ятниця
23:44

Трамп може передумати: Мелоні пояснила, чи відмовилися США від України

Реклама
23:25

Остання стадія: Раміна Есхакзай поділилася особистою трагедією

22:34

Київ під атакою Шахедів: у столиці вже працює ППО

22:30

Атаку на Київ відбивали дрони-перехоплювачі - Зеленський

22:22

Не російська чи американська: яка пісня вперше зазвучала у космосі

22:18

Слова, що чарують: як вивчати англійську легко та з натхненням

21:24

Чи більша провина за гріх у віруючого, ніж у невіруючого - що кажуть священникиВідео

21:14

Фатальний тиждень для армії РФ: ЗСУ розносять командні пункти ворога

21:07

Платять до 43 тисяч на місяць: українцям пропонують цікаву роботу

20:22

Розмова Трампа та Зеленського: експерт попередив, до чого готуватись Україні

20:19

В жодному разі не "Анюта": як правильно називати Ганну українськоюВідео

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонПотапАлла ПугачоваСофія РотаруМаксим ГалкінОльга СумськаНастя КаменськихФіліп КіркоровВіталій КозловськийОлена Зеленська
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти