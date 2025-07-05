РФ розпалює конфлікт з Азербайджаном: ГУР виявило переміщення військ

Москва шукає добровольців серед корінних народів Кавказу (Північна Осетія, Адигея).

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РФ нарощує війська у Вірменії / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, ua.depositphotos.com

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Росія розширює військову присутність у Вірменії

Прискорено комплектування 102-ї бази в Ґюмрі

Це частина стратегії Кремля для дестабілізації та тиску на Південний Кавказ

Російські окупанти розширюють свою військову присутність у Вірменії на тлі загострення відносин із Азербайджаном. Москва пришвидшила комплектування 102-ї російської військової бази, розташованої у Ґюмрі. Про це повідомило Головне управління розвідки.

"З метою посилення військово-політичного тиску на країни Південного Кавказу. Особовий склад набирають серед військовослужбовців ЗС РФ, які проходять службу в Ростовській і Волгоградській областях, а також у тимчасово окупованому Криму", - йдеться в повідомленні ГУР.

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Крім того, російська влада активно шукає добровольців для служби у Вірменії серед представників корінних народів Кавказу, зокрема в Північній Осетії та Адигеї. За словами представника ГУР Андрія Юсова, такі дії Росії є частиною "комплексної стратегії Кремля", спрямованої на дестабілізацію безпекової ситуації в регіоні.

"Разом із розпалюванням міжетнічного конфлікту Москва нарощує військову присутність на Кавказі. Ймовірно, погіршення відносин між Азербайджаном і РФ готувалося заздалегідь", - наголосив він.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, на Харківщині ворог тисне кількістю, особливо на Південнослобожанському напрямку, де минулого тижня українські військові відбили понад 60 штурмів. Щодня триває до 10 боїв, розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Також на Запорізькому напрямку воїни Легіону "Свобода Росії" взяли в полон громадянина Нігерії Кехінде Олувагбемілеке. Він був студентом у Москві, але під обіцянки легкого заробітку його завербували до російської армії.

Крім цього, російські війська намагаються прорватися до Дніпропетровської області. На Покровському напрямку окупанти захопили села Новоукраїнка та Зелений Кут біля адмінмежі з регіоном.

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Про джерело: ГУР Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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