ЗСУ влупили по заводу РФ, що виробляє деталі для Шахедів та Іскандерів - Генштаб

Удар завдали Сили безпілотних систем спільно з іншими підрозділами Сил оборони України.

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Уражено завод АТ "ВНИИР-Прогресс"/ Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Astra

Що відомо:

Уражено підприємство ВПК РФ - АТ "ВНИИР-Прогресс" у Чебоксарах

Ціллю стали виробничі потужності з виготовлення антен "Комета"

Масштаби пошкоджень уточнюються

В ніч на 5 липня Сили безпілотних систем разом з іншими Силами оборони України завдали удару по об'єкту військово-промислового комплексу Росії. Уражено АТ "ВНИИР-Прогресс" у Чуваській республіці РФ. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Ціллю удару стали виробничі потужності підприємства, де виготовляють адаптивні антенні решітки "Комета". Ці компоненти використовуються в ударних БпЛА типу Shahed, ракетах "Іскандер-К", уніфікованих модулях планерування і корекції (УМПК) для керованих авіабомб (КАБ), та іншому високоточному озброєнні.

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У Генштабі підтвердили, що засоби ураження досягли району цілі. Втрати РФ та масштаби пошкоджень ще уточнюються.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України", - йдеться у повідомленні.

Ураження об'єктів РФ - новини України

Як повідомляв Главред, у ніч на 5 липня в Росії пролунали вибухи та сталися пожежі внаслідок атаки дронів. Постраждали об’єкти у Чебоксарах, Саратові та Енгельсі. У Чебоксарах загорівся завод "ВНИИР-Прогресс", який виробляє антени для військової техніки.

Також у ніч на 5 липня Сили спецоперацій ЗСУ спільно з іншими підрозділами вразили російський аеродром "Борисоглєбськ" у Воронезькій області, де базуються літаки Су-34, Су-35С та Су-30СМ. Ударом знищено склад авіабомб і навчально-бойовий літак

Крім цього, 1 липня українські військові завдали успішних ударів по нафтозаводу "Саратоворгсинтез" у Саратовській області та заводу "Купол" в Іжевську. Обидва об’єкти використовувалися у військових цілях.

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Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

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