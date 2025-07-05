Опухлий і старий: який зараз вигляд має путініст Харатьян

Путініст Харатьян став практично невпізнанним і здивував своїм постарілим виглядом.

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Постарілий Харатьян вийшов у світ / Колаж Главред, фото РБК, Стархіт

Коротко:

Як зараз виглядає путініст Харатьян

Що Харатьян говорив про вторгнення РФ в Україну

Шанувальник "русского мира", Путіна і війни в Україні Дмитро Харатьян, який багато разів був в Україні і знімався в багатьох фільмах і мелодрамах, з'явився на публічному заході і здивував своїм зовнішнім виглядом.

На фото, яке опублікувало російське пропагандистське видання Стархіт, путініст прийшов підтримати свого сина. До слова, раніше Харатьян заявив, що готовий сприяти тому, щоб його син йшов воювати українців.

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Як зараз виглядає путініст Харатьян / Фото Стархіт

Зазначимо, що Харатьян раніше виправдав повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Він заявив, що це "не територіальна війна у Росії з Україною", тому що "Росія - величезна частина всього світу, це не просто територія, але ще й величезна російська ідея".

Як зараз виглядає путініст Харатьян / Фото Стархіт

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що російський актор Дмитро Харатьян заробляє на розпалюванні ненависті співгромадян до українського народу.

За інформацією журналістів проєкту "Гроші", за участь у пропагандистських концертах "Zа Росію", які відбувалися на площах російських міст, Харатьян отримав приблизно 2 мільйони рублів.

Пізніше він у тимчасово окупованій Макіївці він дав концерт перед медиками і бойовиками угруповання "ДНР".

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