Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Україні потрібні Patriot: Трамп вийшов з рішучою заявою

Анна Косик
5 липня 2025, 15:22
4894
Американський президент залишився задоволеним розмовою з Зеленським.
Україні потрібні Patriot: Трамп вийшов з рішучою заявою
Що сказав Трамп про постачання нових комплексів Україні / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, Вікіпедія

Головне:

  • Трамп заявив, що Україні потрібні Patriot
  • Очільник США назвав можливою відправку комплексів ППО Україні
  • Розмова з Зеленським за оцінками Трампа була хорошою

Президент США Дональд Трамп після розмови з українським колегою Володимиром Зеленським заявив про, те що Україні потрібні Patriot для оборони.

Як пише Reuters, це він заявив журналістам на борту Air Force One. На питання, чи відправить він більше комплексів до Києва очільник США відповів, що це можливо.

відео дня

"Вони їм потрібні для захисту. Тобто, я не хочу бачити, як вмирають люди", - наголосив Трамп.

Водночас Трамп назвав розмову з Зеленський "хорошою", особливо на тлі попереднього його дзвінка кремлівському диктатору Володимиру Путіну.

Україні потрібні Patriot: Трамп вийшов з рішучою заявою
Patriot / Інфографіка: Главред

Передача Україні Patriot - останні новини

Нагадаємо, голова Всеукраїнської громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк повідомив, що Україна може отримати від США п’ять зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Однак згодом, після призупинення допомоги США, прессекретарка адміністрації президента Трампа Керолайн Левітт не стала коментувати можливість передачі Україні додаткових ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.

Раніше, як писав Главред, стало відомо, що Україна має у своєму розпорядженні достатню кількість ракет для відбиття російських повітряних ударів лише до кінця літа, після чого може настати вкрай небезпечна ситуація.

Більше новин:

Про джерело: Reuters

Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ракета Володимир Зеленський Дональд Трамп новини України ЗРК Patriot
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Коли вдарить спека +38: синоптикиня попередила про небезпечну погоду і назвала дату

Коли вдарить спека +38: синоптикиня попередила про небезпечну погоду і назвала дату

15:31Синоптик
Україні потрібні Patriot: Трамп вийшов з рішучою заявою

Україні потрібні Patriot: Трамп вийшов з рішучою заявою

15:22Війна
Путін ставить Трампа за ніщо: Подоляк різко висловився про переговори з РФ

Путін ставить Трампа за ніщо: Подоляк різко висловився про переговори з РФ

15:02Війна
Реклама

Популярне

Більше
Життя 5 знаків зодіаку перетвориться на казку вже ось-ось: хто у списку

Життя 5 знаків зодіаку перетвориться на казку вже ось-ось: хто у списку

Справжній Армагеддон атакує Україну: литимуть дощі з грозами, градом та шквалами

Справжній Армагеддон атакує Україну: литимуть дощі з грозами, градом та шквалами

В жодному разі не "Анюта": як правильно називати Ганну українською

В жодному разі не "Анюта": як правильно називати Ганну українською

Власник компанії "Автомагістраль Південь" Олександр Бойко та генеральний директор Микола Тимофеєв втікли з України, – ЗМІ

Власник компанії "Автомагістраль Південь" Олександр Бойко та генеральний директор Микола Тимофеєв втікли з України, – ЗМІ

Україні потрібні Patriot: Трамп вийшов з рішучою заявою

Україні потрібні Patriot: Трамп вийшов з рішучою заявою

Останні новини

16:23

Воїни ЛСР взяли у полон іноземця, який воював на боці РФ: що він розповів

16:16

Робочий тиждень - чотири дні: у Раді відповіли, чи будуть українці менше працювати

15:58

Вчителі в Україні отримуватимуть більшу зарплату: коли чекати на надбавки

15:36

США продовжать допомагати Україні: у Зеленського назвали неочікувану причину

15:31

Коли вдарить спека +38: синоптикиня попередила про небезпечну погоду і назвала дату

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

15:22

Україні потрібні Patriot: Трамп вийшов з рішучою заявою

15:21

Звідки береться газ в Україні — правда без міфів

15:20

Життя одного знака зодіаку зміниться кардинально: що принесе транзит УранаВідео

15:02

Путін ставить Трампа за ніщо: Подоляк різко висловився про переговори з РФ

Реклама
14:51

"Перше кохання": Ступка показав свою "солодку булочку"

14:21

Який рік був найгіршим в історії людства: що було і як ми вижили

14:19

Як їсти мідії, креветки та равликів і виглядати як леді, а не волоцюга: правила етикетуВідео

14:12

Гороскоп Таро на завтра 6 липня: Скорпіонам - перезавантаження, Водоліям - удача

14:04

Ціна обвалилась на 40%: у магазинах здешевшав улюблений сезонний продукт українців

13:55

"Ворог тисне кількістю": Сирський назвав один із найважчих напрямків фронту

13:38

Коли ваше життя кардинально зміниться: про все розповість дата народження

13:30

В аеропортах РФ хаос, тисячі пасажирів застрягли через загрозу атаки дронів - ЗМІ

12:58

"Хай Бог дасть усім клепки": священик сказав, чи можна спати головою або ногами до іконВідео

12:58

Транзит Урана 7 липня 2025: кого звільнять і піднімуть на новий рівеньВідео

12:53

КНДР росіянам мало: ГУР повідомило про спроби РФ залучити у війну ще одну країну

Реклама
12:50

Опухлий і старий: який зараз вигляд має путініст Харатьян

12:45

Прориваються в іншу область, щоб обійти ЗСУ: розкрито підступну тактику росіян

12:11

Величезний жаль: Бред Пітт висловився про токсичне розлучення з Джолі

12:07

Як їсти тост за всіма правилами: поради від "короля сучасного етикету"

11:52

Дешевої тепер не знайти: яка риба в Україні стала справжньою розкішшю

11:52

У Китаї готові допомагати Україні у мирних зусиллях: що пропонує МЗС

11:32

"Любив життя": помер зірка "Зачарованих"

11:07

Де помилка на малюнку: лише найрозумніший знайде її за 12 секунд

10:44

Чоловік тільки сів у салон: в Одесі вибухнув автомобіль, перші подробиціВідео

10:41

Як зберігати ягоди в холодильнику: два суперлайфхаки, які врятують від цвілі

10:32

"Путін хоче не територій": у WSJ назвали нову головну мету Путіна у війні

09:58

Окупанти прорвались та захопили території: в ISW назвали напрямки запеклих боїв

09:06

ЗСУ вдарили по аеродрому РФ, де базуються літаки Су-34, Су-35С та Су-30СМ: деталі

08:59

Україні потрібна зброя, щоб рухатися вперед: в НАТО звернулись до Трампа

08:10

Як розмови з Путіним публічно роблять з Трампа рудого клоунаПогляд

08:04

У РФ прогриміли вибухи: спалахнули пожежі на заводі та двох аеродромахВідео

07:10

Що не так на картинці: помилку треба знайти всього за 7 секунд

06:10

Як розмова Трампа з Путіним призвела до масованого удару по КиєвуПогляд

05:50

Опанасів день: що в жодному разі не можна робити 5 липня

05:50

Незвичайний ребус: знайдіть на картинці особливу жабу за 21 секунду

Реклама
05:16

Гороскоп на завтра 6 липня: Левам - наклеп, Скропіонам - приємні новини

04:30

Не для краси чи "статусу": чому шкіряні сидіння в авто мають отвори

04:00

Летітиме по 1000 Шахедів на добу: командувач дав невтішний прогноз

03:30

Як заморожувати свіжу полуницю, щоб вона не перетворилася на гігантську бурульку

03:05

Життя 5 знаків зодіаку перетвориться на казку вже ось-ось: хто у списку

02:57

Найбільша катастрофа в історії авіашоу: що відомо про Скнилівську трагедію

02:30

"Розкол і чвари" у Трампа: експерт назвав, хто блокує постачання зброї Україні

02:00

5 знаків зодіаку, які занадто добре вміють маніпулювати

01:36

Машину ще можна врятувати: що буде, якщо залити бензин у дизельний двигун

04 липня, п'ятниця
23:44

Трамп може передумати: Мелоні пояснила, чи відмовилися США від України

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти