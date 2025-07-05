Україні потрібні Patriot: Трамп вийшов з рішучою заявою

Американський президент залишився задоволеним розмовою з Зеленським.

https://glavred.net/war/ukraine-nuzhny-patriot-tramp-vyshel-s-reshitelnym-zayavleniem-10678946.html Посилання скопійоване

Що сказав Трамп про постачання нових комплексів Україні / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, Вікіпедія

Головне:

Трамп заявив, що Україні потрібні Patriot

Очільник США назвав можливою відправку комплексів ППО Україні

Розмова з Зеленським за оцінками Трампа була хорошою

Президент США Дональд Трамп після розмови з українським колегою Володимиром Зеленським заявив про, те що Україні потрібні Patriot для оборони.

Як пише Reuters, це він заявив журналістам на борту Air Force One. На питання, чи відправить він більше комплексів до Києва очільник США відповів, що це можливо.

відео дня

"Вони їм потрібні для захисту. Тобто, я не хочу бачити, як вмирають люди", - наголосив Трамп.

Водночас Трамп назвав розмову з Зеленський "хорошою", особливо на тлі попереднього його дзвінка кремлівському диктатору Володимиру Путіну.

Patriot / Інфографіка: Главред

Передача Україні Patriot - останні новини

Нагадаємо, голова Всеукраїнської громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк повідомив, що Україна може отримати від США п’ять зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Однак згодом, після призупинення допомоги США, прессекретарка адміністрації президента Трампа Керолайн Левітт не стала коментувати можливість передачі Україні додаткових ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.

Раніше, як писав Главред, стало відомо, що Україна має у своєму розпорядженні достатню кількість ракет для відбиття російських повітряних ударів лише до кінця літа, після чого може настати вкрай небезпечна ситуація.

Більше новин:

Про джерело: Reuters Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред