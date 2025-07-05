Україна спільно з США вироблятиме дрони: Зеленський розповів деталі

Що повідомив Зеленський:
- Україна займається масштабуванням виробництва зброї
- Укладено угоду з американською компанією про виробництво дронів
- Україна буде виробляти зброю за кордоном спільно з Данією
Країна масштабує спільне з партнерами виробництво зброї для захисту життів українців. Про це у Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський.
За його словами, Україна збільшить виробництво далекобійної зброї, щоб зменшити російське бажання вбивати, і дронів-перехоплювачів, щоб захистити людей.
Зеленський повідомив про укладання нової угоди з американською компанією про виробництво дронів, а також згадав про угоду з Данією про перше спільне виробництво зброї для України за кордоном.
"Дякуємо всім, хто стоїть поряд із нашою державою та нашими людьми, підтримує український ОПК та розбудовує свою оборонну промисловість", - додав він.
Виробництво зброї в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що Україна може розгорнути повний цикл виробництва балістичних ракет "Сапсан", за допомогою яких військові зможуть атакувати важливі військові цілі країни-агресорки Росії.
Раніше президент Зеленський повідомляв, що українська оборонна промисловість може за рік виготовляти 8 мільйонів дронів, проте на виробництво таких масштабів не вистачає фінансування.
Нещодавно стало відомо, що французький автовиробник у співпраці з оборонним малим і середнім підприємством Франції запустить виробництво безпілотників в Україні.
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