Україна спільно з США вироблятиме дрони: Зеленський розповів деталі

Нова угода з американською компанією вже укладена.

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Президент повідомив про нову угоду / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, facebook.com/mykhailofedorov.com.ua/

Що повідомив Зеленський:

Україна займається масштабуванням виробництва зброї

Укладено угоду з американською компанією про виробництво дронів

Україна буде виробляти зброю за кордоном спільно з Данією

Країна масштабує спільне з партнерами виробництво зброї для захисту життів українців. Про це у Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, Україна збільшить виробництво далекобійної зброї, щоб зменшити російське бажання вбивати, і дронів-перехоплювачів, щоб захистити людей.

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Зеленський повідомив про укладання нової угоди з американською компанією про виробництво дронів, а також згадав про угоду з Данією про перше спільне виробництво зброї для України за кордоном.

"Дякуємо всім, хто стоїть поряд із нашою державою та нашими людьми, підтримує український ОПК та розбудовує свою оборонну промисловість", - додав він.

Виробництво зброї в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Україна може розгорнути повний цикл виробництва балістичних ракет "Сапсан", за допомогою яких військові зможуть атакувати важливі військові цілі країни-агресорки Росії.

Сапсан / Інфографіка: Главред

Раніше президент Зеленський повідомляв, що українська оборонна промисловість може за рік виготовляти 8 мільйонів дронів, проте на виробництво таких масштабів не вистачає фінансування.

Нещодавно стало відомо, що французький автовиробник у співпраці з оборонним малим і середнім підприємством Франції запустить виробництво безпілотників в Україні.

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