Усім українцям підвищать мінімальну пенсію - коли і наскільки зростуть виплати

Коротко:
- З 1 січня 2026 року мінімальна пенсія зросте до 2564 грн
- Поступове підвищення триватиме до 2028 року
- Загальне зростання за три роки — на 498 грн
Уряд України у проєкті Бюджетної декларації на 2026–2028 роки закладає поступове зростання мінімальної пенсії. Уже з 1 січня 2026 року її підвищать до 2564 грн на місяць. Про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів України №774 від 27 червня 2025 року, оприлюдненої на Урядовому порталі.
Згідно з документом, вже з 2026 року українці на заслуженому відпочинку отримуватимуть щонайменше 2564 грн на місяць — проти 2361 грн, які виплачують у 2025-му. Проте навіть після зростання цей розмір суттєво відстає від реального прожиткового мінімуму, який для пенсіонера перевищує 6,7 тис. грн.
Як зміниться розмір мінімальної пенсії:
- 2026 рік – 2564 грн;
- 2027 рік – 2715 грн;
- 2028 рік – 2859 грн.
Таким чином, протягом трьох років мінімальна пенсія має зрости на 498 грн.
Скільки пенсіонерів в Україні
Пенсію нині отримують понад 10,3 млн українців. З них 7,5 млн є пенсіонерами за віком, а решта — отримують пенсію по інвалідності, у разі втрати годувальника, за вислугу років чи соціальну пенсію.
Окрему категорію становлять судді, які отримують довічне грошове утримання. Середня сума їхніх виплат — понад 108 тис. грн щомісяця.
Середні пенсії за категоріями:
- За віком — 6 085,74 грн;
- По інвалідності — 5 364,98 грн;
- У разі втрати годувальника — 6 493,20 грн;
- За вислугу років — 12 315,12 грн;
- Соціальні пенсії — 2 826,49 грн;
- Довічне утримання суддів — 108 321,63 грн.
Найвищі пенсії традиційно отримують судді, оскільки за законом їм призначається довічне грошове утримання.
Пенсії в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, Кабмін ухвалив постанову №745, яка дозволяє повернути пенсії внутрішньо переміщеним особам і тим пенсіонерам, які не пройшли вчасно ідентифікацію. Щоб отримати кошти, потрібно подати заяву через вебпортал ПФУ або в Ощадбанку.
Також після смерті чоловіка або дружини, другий з подружжя має право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, якщо досяг пенсійного віку або є непрацездатним, мешкав разом із померлим і був на його утриманні. Виплата становить 50% пенсії померлого, але лише одна пенсія може виплачуватись — або власна, або по втраті годувальника.
Крім цього, в Україні пенсіонери, які зазнали репресій за боротьбу за незалежність у ХХ столітті, мають право на щомісячну надбавку до пенсії у розмірі 5 050 грн. Вона виплачується за особливі заслуги перед Україною на підставі відповідних довідок.
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Про джерело: Кабінет Міністрів України
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