Ракет для систем ППО вистачить на тиждень-два: військові аналітики бʼють тривогу

Експерти переконані, що постачання ракет для систем ППО — важливий елемент західної допомоги.

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На скільки Україні вистачить запасів ракет для ППО / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Вікіпедія

Основне:

Раніше поставлених ракет для ППО Україні вистачить до кінця літа

У гіршому разі зброї вистачить на 1–2 тижні

Запасів ракет для відбиття російських повітряних атак Україні вистачить до кінця літа. У гіршому випадку, зброя може закінчитися за тиждень-два. Про це пише німецьке видання Bild з посиланням на військових аналітиків.

"Усі системи озброєння є критично важливими поставками для української оборони. Поставок вистачить до кінця літа, після чого ситуація стане критичною. Розрив може виникнути, якщо Європа не спробує його якось заповнити", - заявив військовий аналітик Карло Масала з Університету бундесверу в Мюнхені. відео дня

Аналогічну думку має і військовий експерт Томас Тайнер, який вважає постачання ракет ППО найважливішою частиною західної військової допомоги.

За даними Тайнера, раніше поставлених боєприпасів для систем HIMARS Україні вистачить приблизно до вересня, якщо використовувати їх економно.

А зенітних ракет для систем вистачить лише на пару тижнів, якщо Росія почне інтенсивно обстрілювати Україну балістикою.

"Без ракет Patriot російські балістичні та крилаті ракети прорвуться. Причому кожна ракета доставляє вдесятеро більше вибухівки до своєї цілі, ніж безпілотник "Шахед", - попередив Тайнер.

ЗРК Patriot / Інфографіка: Главред

Передача Україні Patriot - останні новини

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп після розмови з українським колегою Володимиром Зеленським заявив про, те що Україні потрібні Patriot для оборони. На питання журналістів, чи відправить він більше комплексів до Києва, очільник США відповів, що це можливо.

Наприкінці червня голова Всеукраїнської громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк повідомив, що Україна може отримати від США п’ять зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Однак згодом прессекретарка адміністрації президента Трампа Керолайн Левітт не стала коментувати можливість передачі Україні додаткових ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.

Про джерело: Bild Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія. Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію. У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

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