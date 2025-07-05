Дорофєєва опинилася в ліжку з колишнім: відео потрапило в мережу

Співачка Надя Дорофєєва опублікувала відео, на якому весь час з'являється Позитив.

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Дорофєєва і Позитив готують інтригу / Колаж Главред, фото скріншот

Коротко:

Хто і навіщо з'явився на відео Наді Дорофєєвої

Що сама співачка написала з приводу появи колишнього колеги

Українська співачка Надя Дорофєєва, яка днями відсвяткувала паперове весілля - два роки в офіційному шлюбі - з ресторатором і музикантом Мішею Кацуріним, опинилася в ліжку свого колишнього колеги по дуету - Позитива.

Відповідним відео зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

відео дня

На відео, яке опублікувала зірка, Позитив з'являється в повсякденному житті співачки. Зокрема, вона "бачить" його у своєму ліжку, в холодильнику, на зустрічі з подругами і навіть просто на вулиці.

"Ви теж його бачите", - дивується співачка.

До слова, шанувальники колишнього дуету "Время и стекло" запідозрили, що парочка вирішила возз'єднатися в черговому творчому пориві. Тим часом артисти поки що тримають інтригу і не розкривають усіх карт.

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Як раніше писав Главред, українська популярна співачка Надя Дорофєєва, яка одружена з українським ресторатором Мішею Кацуріним, розповіла, що планує стати мамою.

інфографіка Надя Дорофєєва / інфографіка: Главред

Також вона повідомила, що її з Кацуріним сім'я стала більшою.Надя і Міша завели спільного вихованця. Це чарівний хом'як, якому дали "смачне" ім'я Чурчхелла.

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Хто така Надя Дорофєєва? Надя Дорофєєва або Dorofeeva - українська співачка, авторка пісень, актриса. Колишня учасниця поп-дуету "Время и Стекло" (2010-2020); зараз виступає, як сольний виконавець. Зірковий тренер музичних проєктів "Голос країни" та "Голос. Діти".

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