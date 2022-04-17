Знущалися неодноразово: на Запоріжжі "дикуни-рашисти" по-звірячому зґвалтували місцеву жительку

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З'являються свідчення про нові звірства російських окупантів, які беруть участь у війні проти України.

"Нещодавно надійшла інформація про ще один військовий злочин", - йдеться в повідомленні Сил оборони Запорізького краю.

Зазначається, що місцева мешканка розповіла, що її 30-річну рідну тітку "дикуни-рашисти" неодноразово ґвалтували, бо вона не розповідала потрібну інформацію про жителів села.

"Російські військові випитували у мешканки села Новозлатопіль (Пологівський район) інформацію про місцевих учасників АТО/ООС та інших місцевих жителів. Від себе додамо, що наші представники спецслужб і розвідки мають поіменні списки людей, які тимчасово перебувають в цьому або в інших окупованих районах ворожих підрозділів. Кожна російська тварина найближчим часом відповість за скоєне, перед законом України або перед Богом. Сови виходять на полювання щурів і мишей вночі. Пишіть записки додому і приємних снів, окупанти", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв головред, Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова заявила, що зґвалтування стало ще однією зброєю путінської армії проти мирного населення на тимчасово окупованих територіях. За її словами, з кожним днем війни в Україні фіксується все більше випадків сексуального насильства з боку загарбників.