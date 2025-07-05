Росія запустила 'Кинджали': на Хмельниччині прогриміли сильні вибухи

Ворог цілився "Кинджалами" по Старокостянтинову.

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Росіяни випустили "Кинджали" по Хмельниччині / Колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, скріншот

Що відомо:

Росіяни запустили ракети "Кинджал" по Україні

Вибухи пролунали в Хмельницькій області

Ворог атакував Україну двома ракетами

У суботу, 5 липня, в Хмельницькій області прогриміли вибухи. Росіяни запустили дві аеробалістичні ракети "Кинджал" в напрямку міста Старокостянтинів. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Близько 17:30 на всій території України було оголошено ракетну небезпеку через зліт ворожого винищувача МіГ-31К, носія ракет "Кинжал". З борту цього літака ворог здійснив пуски надзвукових ракет у бік території України.

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О 17:38 Повітряні сили повідомили про виявлення швидкісної повітряної цілі над Чернігівщиною. Об’єкт пролетів над Київською та Житомирською областями і попрямував у бік району міста Старокостянтинів, що на Хмельниччині.

Уже за кілька хвилин на Хмельниччині було зафіксовано перші вибухи, ймовірно, внаслідок ураження або вибуху ракети.

Невдовзі окупанти здійснили другий пуск ракети "Кинджал", яка повторила попередній маршрут. О 17:51, за словами кореспондентів Суспільного, в Хмельницькій області знову пролунали вибухи.

Що відмоо про ракету "Кинджал" / Інфографіка: Главред

Атаки РФ на Київ - що відомо

Нагадаємо, унаслідок нічної комбінованої атаки РФ на Київ 4 липня загинула одна людина, ще 26 осіб поранено, серед них — 10-річна дитина. Найбільше постраждали Солом’янський і Святошинський райони: пошкоджено десятки житлових будинків, школи, кафе та інші об’єкти інфраструктури.

Також під час нічної атаки 3–4 липня українські дрони-перехоплювачі збили десятки "Шахедів", повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, Росія запустила понад 500 ударних дронів і ракет, значну частину з яких вдалося знищити.

Як повідомляв Главред, у ніч на 5 липня російські війська атакували Україну дронами-камікадзе. Частина безпілотників досягла Києва — у столиці пролунали вибухи

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Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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