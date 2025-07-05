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Робочий тиждень - чотири дні: у Раді відповіли, чи будуть українці менше працювати

Маріна Фурман
5 липня 2025, 16:16
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Гетманцев пояснив, як може працювати 4-денний робочий тиждень.
гривна, робота
В Україні можуть запровадити 4-денний робочий тиждень / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Чи можуть в Україні запровадити 4-денний робочий тиждень
  • Як це працюватиме

В Україні можуть запровадити 4-денний робочий тиждень. Такий формат можливий лише за домовленістю між працівником і роботодавцем. Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтервʼю Новини.LIVE.

Гетманцев припустив, що на період війни 4-денний робочий тиждень не може бути обов’язковим. Втім, за погодження умов між бізнесом і працівниками такий режим роботи можуть ввести й під час воєнного стану.

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"В якості експерименту я б таке підтримав. Я не знаю точно, напевно, на період війни це не можна робити обовʼязковим. Все ж таки роботодавець має разом з трудовим колективом це питання вирішувати. Водночас зробити це опційно і дати таку можливість, аби роботодавець та працівники змогли домовитися про такий режим роботи, я на таке б пішов", — зазначив Гетманцев.

Він пояснив, що 4-денний робочий тиждень може працювати так: кількість годин не змінюється — просто всі 40 годин переносяться на чотири дні. Іншою можливістю Гетманцев назвав домовленість між працівником і роботодавцем на інших умовах.

"Я думаю, що ми могли б це сприйняти й у воєнний час, якщо буде на це воля бізнесу і людей", — додав Гетманцев.

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Нагадаємо, Главред з посиланням на декларації писав, що до 2028 року зарплати українських вчителів мають зрости до 20 тисяч гривень. Але підвищуватимуться вони поетапно.

Тим часом ціни на картоплю, яку полюбляють багато українців, приємно дивують покупців у магазинах, адже за останній місяць вони знизились на усі види цього овоча. Якщо у червні середня ціна на картоплю була 36,39 гривні за кілограм, то станом на 5 липня, українці можуть купити популярний овоч по 30,90 гривень.

А от ціни на рибу "летять" у космос. Так, за один кілограм свіжомороженої скумбрії сьогодні, 5 липня, в середньому доведеться віддати 214,05 гривень, хоча така ж кількість риби минулого місяця коштувала 202,84 гривні.

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Про персону: Данило Гетманцев

Гетманцев Данило - український політик, юрист і науковець. З 2019 року — народний депутат України 9-го скликання від партії "Слуга народу". Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики. Доктор юридичних наук, професор, повідомляє Вікіпедія.

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