Тепер удвічі дорожче: на українських біженців у Європі чекають нові витрати

Українським біженцям, які проживають у Нідерландах, уряд підготував неприємний сюрприз.

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У Нідерландах українським біженцям підняли ціну на проживання у притулках / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, pexels

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Що зміниться для українських біженців у Нідерландах з жовтня

Скільки біженцям доведеться платити за проживання у державних притулках

З 1 жовтня поточного року українські біженці у Нідерландах відчують певні зміни. Зокрема, за проживання у державних притулках доведеться платити більше. Про це повідомила міністерка у справах біженців і міграції Мона Кейзер, пише NOS.

Вартість проживання зросте більше ніж удвічі. Відомо, що сума із жовтня збільшиться зі 105 євро на місяць до 244 євро.

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У повідомленні йдеться, що у такий спосіб уряд хоче зменшити нерівність між українськими біженцями та шукачами притулку з інших країн.

"Збільшення особистого внеску використовується для покриття експлуатаційних витрат притулку, таких як газ, вода та електроенергія", – пояснила Кейзер.

Крім того, дорослі українці, які проживають у притулках, де для них готують їжу, тепер будуть платити додатково ще й за харчування 252,18 євро на місяць. Отже, сім’я з двох дорослих щомісяця сплачуватиме не більше ніж 992,80 євро.

Видання повідомляє, якщо такі зміни спричинять фінансові труднощі, муніципалітети можуть застосовувати індивідуальний підхід до переміщеної особи або члена її родини.

Українські біженці в Європі / Інфографіка: Главред

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Раніше у Польщі попереджали, що після виборів для українських біженців будуть зміни.

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