9 зґвалтованих окупантами українок завагітніли: стало відомо про нові звірства росіян

Російські окупанти гвалтували українок/ Фото УНИАН

Відразу після того, як українська армія звільнила Київську область, світ здригнувся від рівня звірств, які творили російські агресори - масово ґвалтували, катували і вбивали українців. Як каже Уповноважений з прав людини (омбудсмен) Верховної ради Людмила Денисова, зараз кількість жертв ніяк не вийде порахувати, повідомляє портал "Радіо Свобода".

"Інша історія, коли зараз нам повідомляють наші жінки, дівчата, хлопці, їхні батьки про насильницькі дії, які були проти них вчинені. Але це тільки маленька частка цих людей, які захотіли розповісти про це, щоб їм надали психологічну підтримку", – сказала чиновниця.

Після того, як українська армія звільнила Регіон, жертви почали звертатися за підтримкою психологів.

"Наша група для психологічної підтримки не може впоратися з цим, тому що вони не тільки вислухали і зафіксували. Це процес, неодноразова підтримка. Ці жінки і дівчата розповідають, що, коли їх ґвалтували, всі ці виродки говорили: "Ми зробимо так, щоб ви жодного разу не захотіли більше допустити до себе чоловіків, щоб потім у вас діти ніколи не народжувалися", – сказала вона.

Денісова також говорить про те, що є як мінімум 9 підтверджених випадків, коли жінки завагітніли після зґвалтування окупантами. Але стверджує омбудсмен, це лише ті епізоди, в яких жертви погодилися розголосити свої історії.

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Звірства росіян у Бучі

Після втечі російських окупантів з Київської області в місті Буча на північний захід від Києва виявили сотні трупів мирних жителів. Частина тіл лежала прямо на дорогах і узбіччях, частина в підвалах, когось встигли поховати в братських могилах і просто у дворах будинків.

На багатьох тілах убитих були білі пов'язки, що вказувало на те, що вони беззбройні. Значну частину людей вбили, бо вони могли бути свідками інших злочинів. Також виявлено численні випадки зґвалтувань і вбивств дітей.

Крім того, російські окупанти у Бучі в підвалі одного з будинків влаштували собі казарму, а в приміщенні поруч - катівня, де розстрілювали мирних жителів.

Російська Федерація заперечує провину за звірства в місті, назвавши це провокацією. Тіла, за версією росіян, підкинули після відступу окупаційних військ. Водночас, численні супутникові знімки свідчать, що мирних людей вбивали саме окупанти, а тіла лежали на вулицях тижнями.

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