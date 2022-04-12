УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

9 зґвалтованих окупантами українок завагітніли: стало відомо про нові звірства росіян

12 квітня 2022, 12:06

Як каже Уповноважений з прав людини ради Людмила Денисова, епізоди сексуального насильства з боку окупантів на Київщині, мали масовий характер.

Російські окупанти гвалтували українок/ Фото УНИАН

Відразу після того, як українська армія звільнила Київську область, світ здригнувся від рівня звірств, які творили російські агресори - масово ґвалтували, катували і вбивали українців. Як каже Уповноважений з прав людини (омбудсмен) Верховної ради Людмила Денисова, зараз кількість жертв ніяк не вийде порахувати, повідомляє портал "Радіо Свобода".

"Інша історія, коли зараз нам повідомляють наші жінки, дівчата, хлопці, їхні батьки про насильницькі дії, які були проти них вчинені. Але це тільки маленька частка цих людей, які захотіли розповісти про це, щоб їм надали психологічну підтримку", – сказала чиновниця.

Після того, як українська армія звільнила Регіон, жертви почали звертатися за підтримкою психологів.

"Наша група для психологічної підтримки не може впоратися з цим, тому що вони не тільки вислухали і зафіксували. Це процес, неодноразова підтримка. Ці жінки і дівчата розповідають, що, коли їх ґвалтували, всі ці виродки говорили: "Ми зробимо так, щоб ви жодного разу не захотіли більше допустити до себе чоловіків, щоб потім у вас діти ніколи не народжувалися", – сказала вона.

Денісова також говорить про те, що є як мінімум 9 підтверджених випадків, коли жінки завагітніли після зґвалтування окупантами. Але стверджує омбудсмен, це лише ті епізоди, в яких жертви погодилися розголосити свої історії.

читайте також"Хочуть крові, вбивств і зґвалтувань": Кім пояснив, чому шокований реакцією росіян на війну

Звірства росіян у Бучі

Після втечі російських окупантів з Київської області в місті Буча на північний захід від Києва виявили сотні трупів мирних жителів. Частина тіл лежала прямо на дорогах і узбіччях, частина в підвалах, когось встигли поховати в братських могилах і просто у дворах будинків.

На багатьох тілах убитих були білі пов'язки, що вказувало на те, що вони беззбройні. Значну частину людей вбили, бо вони могли бути свідками інших злочинів. Також виявлено численні випадки зґвалтувань і вбивств дітей.

Крім того, російські окупанти у Бучі в підвалі одного з будинків влаштували собі казарму, а в приміщенні поруч - катівня, де розстрілювали мирних жителів.

Російська Федерація заперечує провину за звірства в місті, назвавши це провокацією. Тіла, за версією росіян, підкинули після відступу окупаційних військ. Водночас, численні супутникові знімки свідчать, що мирних людей вбивали саме окупанти, а тіла лежали на вулицях тижнями.

Інші новини:

Автор: Єгор Бунін
viber
Людмила Денисова російське вторгнення новини України
Реклама
Популярне
У травні буде дуже гаряче: Україну чекає нова бійня за території - прогноз на 2022 рікУ травні буде дуже гаряче: Україну чекає нова бійня за території - прогноз на 2022 рік Україну атакує сніг і злива: коли потеплішає і прийде справжня веснаУкраїну атакує сніг і злива: коли потеплішає і прийде справжня весна Що потрібно додати в чай, щоб здолати головний біль - відповідь експертівЩо потрібно додати в чай, щоб здолати головний біль - відповідь експертів В Ірпені троє окупантів одночасно по-звірячому ґвалтували молоду дівчинуВ Ірпені троє окупантів одночасно по-звірячому ґвалтували молоду дівчину Прикмети на 11 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуПрикмети на 11 квітня: що не можна робити і як не потрапити в біду
Підтримайте Главред

Останні новини

12:06

9 зґвалтованих окупантами українок завагітніли: стало відомо про нові звірства росіян

12:05

Війна в Україні – коли настане мир: чат з Андрієм Ілларіоновим

11:54

В Україні хочуть заборонити російську музику і додати української

11:31

"5-зірковий готель по-російськи": окупанти на Миколаївщині жили в дуплі – фото

11:25

Юрій Дудь присвятив новий випуск війні в Україні та українським біженцямВідео

Реклама
11:22

Містичне з'єднання планет 12 квітня 2022: як зміниться доля кожного знака Зодіаку на 13 роківВідео

11:16

Росії потрібно готуватися до війни на її територіїПогляд

11:11

Рейкова війна в Росії: на кордоні з Україною невідомі пошкодили залізничні колії - фото

11:02

Розривною кулею відірвало голову: росіяни обстріляли авто з БМП, загинули жінки і діти

10:55

Вся техніка окупантів, що побувала в Чорнобилі, тепер радіоактивна - експерт "Енергоатому"

10:54

Путін закінчить або в психлікарні, або у в'язниці: астролог назвала варіанти смерті диктатора

10:46

"Зможемо гнати їх по Росії": Гармаш пояснив, чому важлива перемога над Путіним у битві за Донбас

10:30

Гороскоп на завтра, 13 квітня 2022: Скорпіонам - гроші, Козерогам - доленосна зустріч

10:15

РФ отримала контрабандну зброю від Іраку для війни проти України – GuardianВідео

09:47

РФ 6 разів за добу отримала "по зубах" на Донбасі: знищено літак, 2 вертольоти і гори техніки

09:39

"Трупи килимом встеляють вулиці": мер Маріуполя назвав кількість жертв окупантів у місті

09:36

Бої на Донбасі посиляться у наступні 2-3 тижні: британська розвідка попередила, до чого готуватисяВідео

09:09

Брітні Спірз вагітна від нового бойфренда

09:08

Війна в Україні і страшний сором Росії: чому РФ залишилася біля розбитого радянського коритаПогляд

09:03

Арестович пояснив, чому швидка смерть Путіна не вигідна УкраїніВідео

Реклама
09:01

Власниця "стійкої шафки" серед руїн в Бородянці розповіла, як втратила чоловіка і двох синівВідео

08:10

У Раді пропонують карати чоловіків, які не повернулися з-за кордону під час війни

08:01

Путін заявив австрійському канцлеру, що хотів би швидкого закінчення війниВідео

07:39

Пекли і роздавали хліб під обстрілами: 2 працівниці супермаркету не покинули Ірпінь і годували людейВідео

07:23

Український танкіст, якого вважали загиблим, проповз з перебитими ногами 6 км і виживВідео

07:10

Міф про РФ як "другу армію світу" зруйновано: в України є шанс повернути Крим та Донбас - ТукаВідео

07:04

Додому повернеться в труні: ЗСУ ліквідували підполковника сухопутних військ РФ

06:57

Гороскоп на сьогодні, 12 квітня 2022: Тільцям - важливі деталі, Стрільцям – борги, Водоліям - допомога

06:44

Небо під надійним контролем - ЗСУ знищили літак РФ на підступах до Дніпропетровщини

06:35

Змова або самогубство: астролог спрогнозувала кінець життя ПутінаВідео

06:31

"Боятиметься втратити владу": Геращенко пояснив, коли Путін закінчить війну проти УкраїниВідео

06:31

Стратегічна помилка Путіна: чому російська армія загрузла в українських степах, як оса в сиропіПогляд

06:05

Як допомогти дитині перенести легше довгу поїздку: поради для батьків

05:44

Хіматака росіян в Маріуполі: США і Велика Британія заявили, що вимагатимуть від Путіна відповідіВідео

05:20

Стівен Сігал відсвяткував день народження в Москві в компанії російських пропагандистів

04:50

Нестерпна спека і посуха: Україну чекає аномальне літо

04:25

Чого не можна говорити людям, які постраждали від війни - відповідь психолога

03:55

3 привабливі жіночі стрижки на коротке волосся, які підкорять вас своєю практичністю

03:20

"Це цивільні розслабилися, військові – ні": експерт пояснив, чому ще не варто повертатися до КиєваВідео

03:15

Експерт пояснив, що значать візити Джонсона і фон дер Ляєн до Києва

Реклама
02:43

Місячний календар стрижок на травень 2022: кращі дні для нової зачіски

02:10

Військовий експерт розповів, що могли запропонувати Лукашенку, щоби він "не слухався Путіна"

02:10

Росія впевнена в безкарності за звірства в Україні: експерт назвав головний "косяк" світового суспільства

01:32

Відомий продюсер дав прогноз про те, коли Пугачова заговорить про війну в Україні

01:00

Окупанти хотіли вбити якомога більше людей навіть після відступу - ЗеленськийВідео

00:52

Росія знову висунула жорсткі звинувачення на адресу Польщі

00:51

Прикмети на 12 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:30

Врятував вагітну ціною свого життя: рашисти жорстоко розправилися із захисником КиївщиниВідео

00:10

Хімічна атака в Маріуполі: з'явилися перші подробиці про стан постраждалихВідео

11 квітня, понеділок
23:51

Для українських переселенців запровадили ще одну грошову допомогу: як оформитиВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти