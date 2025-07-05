Трамп публічно відповів, чи зможе закінчити війну в Україні

Американський лідер засумнівався у своїй обіцянці "зупинити війну за 24 години".

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Трамп зробив заяву про війну в Україні / Колаж: Главред, фото: facebook/DonaldTrump, 22 окрема механізована бригада

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Перед виборами Трамп обіцяв закінчити війну за 24 години

Наразі американський лідер не впевнених у своїх силах

У п’ятницю, 4 липня, президент США Дональд Трамп сказав, що не знає, чи зможе зупинити війну Росії проти України. Заява американського лідера разюче відрізняється від його передвиборчих обіцянок швидко зупинити російську агресію проти України. Про це повідомляє Politico.

Глава Білого дому публічно засумнівався у своїй обіцянці "зупинити війну за 24 години". У пʼятницю на борту Air Force One, відповідаючи на запитання журналістів про те, чи зможе він припинити бойові дії, Трамп заявив: "Я не знаю. Я не можу сказати вам, станеться це чи ні".

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На питання, чи є припинення війни його пріоритетом, американський лідер відповів: "Так. Я хотів би, щоб це сталося".

Заява Трампа різко контрастує з риторикою його передвиборчої кампанії, де він не раз стверджував, що легко і швидко покладе край російському вторгненню.

Нещодавно в інтерв'ю журналу TIME Дональд Трамп відмовився від обіцянки "завершити війну за 24 години", назвавши її "перебільшенням".

"Ми допомогли багатьом країнам. Ситуація в Україні - це угода Байдена. Це не угода Трампа. Я намагаюся її завершити, - сказав Трамп у п'ятницю.

Передвиборчі обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред

Заяви Трампа про війну в Україні - новини за темою

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп після розмови з українським колегою Володимиром Зеленським заявив про, те що Україні потрібні Patriot для оборони. На питання журналістів, чи відправить він більше комплексів до Києва, очільник США відповів, що це можливо.

Днем раніше ЗМІ також підтверджували інформацію про те, що президент США Дональд Трамп у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що хоче допомогти з протиповітряною обороною. Він перевірить ситуацію із затримкою постачань ППО.

Нещодавно Трамп провів телефонну розмову з Путіним і заявив, що розмова з російським диктатором була доволі довгою, але "не принесла жодного прогресу", і він "незадоволений" ситуацією в Україні.

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Про джерело: Politico Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія. Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія. Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.

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