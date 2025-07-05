'Україна благала про МіГ-29': Дуда розповів, як США блокували передачу літаків

Ключові тези Дуди:
- На початку війни Україна просила Польщу передати винищувачі МіГ-29
- Польща зверталася до союзників НАТО з проханням дозволити передачу
- США блокували передачу не лише літаків, а й важкої техніки
На початку повномасштабної війни Україна неодноразово й наполегливо просила Варшаву передати винищувачі МіГ-29. Проте цій ініціативі заважала позиція Сполучених Штатів. Про це президент Польщі Анджей Дуда розповів в інтерв'ю Onet.
"Україна нас буквально просила про МіГи. Це постійно лунало під час моїх розмов із Володимиром Зеленським. Ми зверталися до наших союзників із питанням, чи можна передати літаки як країна-член НАТО - і була блокада з боку американців", - заявив Дуда.відео дня
За його словами, обмеження стосувалися не лише винищувачів, а й танків та іншої важкої техніки. Польща отримувала чіткі сигнали, що така передача небажана з боку США.
Водночас президент зауважив, що Україна могла сприймати ситуацію як небажання самої Польщі передати літаки, адже американці часто радили звертатися саме до поляків.
"Передусім ішлося про MіГ-29. А з іншого боку українці приходили до нас із претензіями, бо чули від американців: зверніться до поляків. І складалося враження, що це Польща не хоче передати ці літаки", - пояснив польський президент.
Дуда також заявив, що саме Польща першою передала Україні важке озброєння після початку повномасштабної війни і назвав це "порятунком України у величезному ступені". Крім того, президент Польщі підтвердив, що попри початкову заборону з боку США, Україна врешті-решт отримала винищувачі МіГ-29.
Передача Україні польських МіГ-29 - новини за темою
Як повідомляв Главред, 1 листопада 2024 року глава МЗС Польщі Радослав Сікорський відповів на заяву Володимира Зеленського про відмову Варшави передати МіГ-29. Він підкреслив, що Польща - прифронтова держава, якій також загрожує Росія, тому "не все можливо".
Також у листопаді минуого року президент Польщі на зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте порушив питання передачі Україні винищувачів МіГ-29. Польща погодилась це зробити, коли союзники розмістять на її базах сучасні літаки із Заход.
Крім цього, 9 червня українська тактична авіація завдала прицільного удару по скупченню російських військ і складу боєприпасів на південному фронті. Винищувач МіГ-29 застосував французьку високоточну авіабомбу AASM Hammer для удару.
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Про персону: Анджей Дуда
Анджей Себастіян Дуда (нар. 16 травня 1972, Краків, Польська Народна Республіка) — польський юрист, політик і державний діяч, 10-й президент Польщі. Кандидат в президенти від партії "Право та справедливість" в президентських виборах 2015 року. Під час першого туру набрав 5,179,092 голосів (34,76 %). У другому турі голосувань, офіційно отримав 51,55 % голосів, перемігши чинного президента Броніслава Коморовського, який отримав 48.45 % голосів. 4 травня 2015 року обраний президентом Польщі й вступив на цю посаду 6 серпня 2015 року, пише Вікіпедія.
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