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Дефіцит та коливання цін на бензин в Україні: експерт попередив водіїв

Анна Косик
5 липня 2025, 17:26
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Після стрімкого подорожчання пального в Україні ситуація може кардинально змінитися.
бензин, гривна
Що буде з цінами на бензин в Україні / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Що сказав Косянчук:

  • Ціни на пальне в Україні рухаються до "докризових" показників
  • У випадку перевищення попиту вартість пального знову зросте
  • Влітку в Україні може виникнути дефіцит бензину

Після стрімкого здорожчання бензину в Україні у червні, цього місяця ціна на пальне почала знижуватися до "докризового" рівня. Про це Новини.LIVE розповів президент Асоціації "Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України", бізнесмен нафтогазової сфери Леонід Косянчук.

За його словами, у міру можливості продажу партій, що були закуплені за завищеними цінами минулого місяця, вартість пального на АЗС може знизитися. Однак є нюанс.

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"Може, але необов'язково, бо кожен оператор розраховує свою економіку самостійно. Це справа тижнів, коли ціни на АЗС повернуться до "докризового" рівня", - зауважив Косянчук.

При цьому при перевищенні попиту над пропозицією ціни на пальне знову поповзуть вгору.

Водночас він попередив про можливий дефіцит на ринку пального, що призведе до коливання цін на нафтопродукти вже найближчими тижнями.

"Річ у тім, що європейські заводи працюють планово. І якщо оператори українського ринку не законтрактували необхідний обсяг нафтопродуктів, то ми стикнемося із ситуацією, коли на нашому внутрішньому ринку спостерігатиметься дефіцит", - пояснив експерт.

Цены на бензин в Украине инфографика
Ціни на бензин в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на бензин в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що після послаблення конфлікту на Близькому Сході ціни на світовому ринку нафти знижуються, що напряму вплине на вартість бензину і дизеля в Україні.

Нещодавно економіст Олег Устенко повідомив, що ціни на бензин в Україні незабаром можуть вдарити по гаманцях водіїв. Очікується підвищення вартості бензину щонайменше на 10%.

Раніше повідомлялося, що в Україні ціни на бензин можуть зрости до 65 гривень за літр і більше. Його вартість може підвищитися залежно від того, як ринок відреагує на геополітичні ризики.

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Про персону: Леонід Косянчук

Леонід Васильович Косянчук — український експерт у сфері нафтопродуктів, бізнесмен і громадський діяч. Президент Асоціації операторів ринку нафтопродуктів України.

Народився у 1954 році. Має вищу освіту. У 1986–1988 роках брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. З кінця 1980-х років працює в нафтогазовій галузі, зокрема очолював українсько-ізраїльську компанію "Мінора", яка займалася поставками нафти на українські нафтопереробні заводи. У 1997 році став президентом ВАТ "Нафтоенергоінвест", що спеціалізувалося на фондовому ринку та торгівлі цінними паперами.

У 2006–2007 роках очолював департамент нафти і газу в Міністерстві палива та енергетики України. В українських медіа активно коментує ситуацію на ринку пального в Україні.

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