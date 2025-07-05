'Безкінечна кількість росіян': ворог хоче зайти у Дніпропетровську область

Противник активно тисне на українські позиції в Донецькій області.

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Росіяни захопили два села біля Дніпропетровської області / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, deepstate

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Росіяни захопили два населені пункти на Покровському напрямку

Окупанти намагаються з усіх сил просуватися вперед

Російські окупанти намагаються прорватися до кордонів Дніпропетровської області. Ворог на Покровському напрямку захопив одразу два села — Новоукраїнка та Зелений Кут, що розташовані поблизу адміністративної межі із Дніпропетровщиною. Про це повідомляють аналітики DeepState.

"Дані села знаходять біля вже всіма обговорюваного Дачного, куди активно пробує лізти ворог, але бійці Сил Оборони намагаються не дати закріпитися в населеному пункті", - йдеться в повідомленні. відео дня

У районі села Дачне, вказують аналітики, нині напружена та динамічна ситуація.

Ворог захопив два села біля Дніпропетровської області / Фото: deepstate

Українські бійці залучили додаткові ресурси, щоб не допустити просування окупантів на територію Дніпропетровської області, однак армія РФ має кількісну перевагу та безперервно штурмує позиції українських захисників невеликими групами піхоти.

У DeepState додали, що завдяки обраній тактиці та кількості, росіянам вдається "пролазити крізь оборонні порядки ЗСУ".

Окрім цього, армія країни-агресора стрімко просунулася біля села Ялта, яке теж межує із Дніпропетровською областю, а також Зірки, Шевченка, Піддубного.

Аналітики зазначають, що для Росії захід на Дніпропетровщину є великою медійною причиною запустити машину пропаганди, що вони вже демонстрували неодноразово, здійснюючи навіть фейкові "прориви". Для України дуже важливо — і принципово — не допустити просування російських окупантів за адміністративну межу.

Ситуація на фронті - новини за темою

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російські окупанти намагаються знайти слабкі місця в обороні українських бійців, проте всі їхні намагання марні. Але загалом ситуація на фронті залишається складною. На Харківщині російські загарбники намагаються тиснути кількістю.

Нещодавно речник Української добровольчої армії Сергій Братчук розповів, що ворог намагається продертися на територію Дніпропетровської області. Інколи росіянам це вдається, але вибратися назад противник вже не може.

Як писав Главред, аналітики Інституту вивчення війни заявили, що росіяни мали просування на Сумщині. Геолокаційні кадри від 4 липня засвідчили окупацію росіянами Новомиколаївки та просування на південний захід від населеного пункту.

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Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

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