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"Перше кохання": Ступка показав свою "солодку булочку"

Олена Кюпелі
5 липня 2025, 14:51оновлено 5 липня, 15:35
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Дмитро Ступка показав нове фото зі своєю дівчиною і зробив незвичайне зізнання.
Дмитро Ступка з'явився зі своєю
Дмитро Ступка з'явився зі своєю "булочкою" / Колаж Главред, фото Instagram/stupka777

Коротко:

  • Що розповів Дмитро Ступка
  • Як він звернувся до своєї дівчини

Український відомий актор Дмитро Ступка, який виїхав до США ще на початку повномасштабної війни в Україні, притулився до своєї дівчини, яку він назвав своїм першим коханням.

На своїй сторінці в Instagram Дмитро опублікував фото, де він стоїть поруч із нею. Пара посміхається для селфі.

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"Ти моє перше й останнє кохання! Люблю тебе вище неба і всі зірки для тебе. Моя солодка булочка, посміхайся", - підписав фото Ступка.

Дмитро Ступка показався зі своєю дівчиною
Дмитро Ступка показався зі своєю дівчиною / Фото Instagram/stupka777

Його дівчина Юлія відповіла в коментарях: "Люблю тебе, моє серце".

Нагадаємо, батько Дмитра - Остап Ступка - прокоментував, чому його син не повертається в Україну і заявив, що все через проблеми з документами, тому він не може виїхати зі США. Але актор все ж планує приїхати в рідну країну.

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Раніше Главред писав про те, що Дмитро Ступка кілька тижнів тому показався разом із сім'єю. На своїй сторінці в Instagram Дмитро зазначив, що перебуває в Сан-Дієго.

У квітні 2022 року Поліна Логунова повідомила, що вона і Дмитро Ступка більше не разом, і що у неї є новий чоловік у США. Це підтвердив у відвертому інтерв'ю і сам актор: він розповів, що 31 грудня 2021 року його обраниця повідомила, що зустріч з іншим чоловіком принесла їй усвідомлення, що вона більше не кохає чоловіка, і хоче почати нове життя. Ступка прийняв це рішення Логунової, і почався шлюборозлучний процес.

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Хто такий Дмитро Ступка?

Дмитро Остапович Ступка - український актор театру і кіно. Актор київського театру імені Івана Франка (2009-2022). Син Остапа Ступки та онук Богдана Ступки.

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