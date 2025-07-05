"Перше кохання": Ступка показав свою "солодку булочку"

Коротко:
- Що розповів Дмитро Ступка
- Як він звернувся до своєї дівчини
Український відомий актор Дмитро Ступка, який виїхав до США ще на початку повномасштабної війни в Україні, притулився до своєї дівчини, яку він назвав своїм першим коханням.
На своїй сторінці в Instagram Дмитро опублікував фото, де він стоїть поруч із нею. Пара посміхається для селфі.
"Ти моє перше й останнє кохання! Люблю тебе вище неба і всі зірки для тебе. Моя солодка булочка, посміхайся", - підписав фото Ступка.
Його дівчина Юлія відповіла в коментарях: "Люблю тебе, моє серце".
Нагадаємо, батько Дмитра - Остап Ступка - прокоментував, чому його син не повертається в Україну і заявив, що все через проблеми з документами, тому він не може виїхати зі США. Але актор все ж планує приїхати в рідну країну.
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Раніше Главред писав про те, що Дмитро Ступка кілька тижнів тому показався разом із сім'єю. На своїй сторінці в Instagram Дмитро зазначив, що перебуває в Сан-Дієго.
У квітні 2022 року Поліна Логунова повідомила, що вона і Дмитро Ступка більше не разом, і що у неї є новий чоловік у США. Це підтвердив у відвертому інтерв'ю і сам актор: він розповів, що 31 грудня 2021 року його обраниця повідомила, що зустріч з іншим чоловіком принесла їй усвідомлення, що вона більше не кохає чоловіка, і хоче почати нове життя. Ступка прийняв це рішення Логунової, і почався шлюборозлучний процес.
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Хто такий Дмитро Ступка?
Дмитро Остапович Ступка - український актор театру і кіно. Актор київського театру імені Івана Франка (2009-2022). Син Остапа Ступки та онук Богдана Ступки.
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