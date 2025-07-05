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Коли вдарить спека +38: синоптикиня попередила про небезпечну погоду і назвала дату

Альона Вороніна
5 липня 2025, 15:31
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Скоро температура повітря ще більше підніметься.
Коли вдарить спека +38: синоптикиня попередила про небезпечну погоду і назвала дату
Синоптикиня попередила про небезпечну погоду і назвала дату/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода наступного тижня
  • Коли і де температура повітря підійметься до +38 градусів

Погода в Україні скоро стане дуже спекотною. У деяких областях температура повітря підійметься до +38 градусів.

Про це розповіла синоптикиня Українського гідрометцентру Наталя Птуха, пишуть Факти ICTV. За її словами, погода у нашій державі наступного тижня буде нестабільною. Температура, вітер і атмосферний тиск будуть змінюватися під впливом чергування фронтів і зон високого тиску.

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Синоптикиня зазначила, що через холодний атмосферний фронт, який буде переміщатися з північного заходу на південний схід, знизиться температура повітря. Таке зниження температури почнеться з 5 липня.

Потім атмосферний фронт переміститься далі на південний схід, а 6-7 липня погоду формуватиме поле високого тиску. Вночі температура повітря буде становити 10-18 градусів, вдень 23-28 градусів, але на півдні залишатиметься спека – 28-33.

У понеділок, 7 липня, температура повітря у різних областях буде досягати позначок 33-34 градуси у більшості областей, а на півдні й у деяких центральних областях триматиметься спека 35-37 градусів.

8 липня очікуються грозові дощі на заході та півночі, але спека збережеться.

"Температура досягатиме 35- 38 градусів, особливо в південних і центральних областях. Поступове зниження можливе з 9 липня", – додала синоптикиня.

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, синоптикиня назвала дату, коли в Україні спаде спека. Скоро спека в більшості областей спаде, лише в кількох регіонах температура повітря продовжить триматися на рівні +37 градусів.

Також раніше повідомлялося, що деякі області України накриють зливи та грози – стало відомо, чи відступить спека. Синоптик поділився прогнозом погоди в Україні на 5 та 6 липня.

Нагадаємо, повідомлялося, що литимуть дощі з грозами, градом та шквалами. У багатьох областях України синоптики оголосили штормове попередження – І рівень небезпечності.

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Про джерело: Наталія Птуха

Наталія Птуха – випускниця кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 року працює синоптиком в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України (УкрГМЦ). У 2021 виступила ініціатором створення прес-офісу даної державної установи, наразі начальниця відділу взаємодії із ЗМІ УкрГМЦ. Співпрацює зі столичними та національними каналами телебачення, радіостанціями та інформаційними джерелами.

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