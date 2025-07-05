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Путін ставить Трампа за ніщо: Подоляк різко висловився про переговори з РФ

Марія Николишин
5 липня 2025, 15:02
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Потрібно ухвалити рішення, які приведуть Путіна до бодай якогось усвідомлення ризиків.
Путін ставить Трампа за ніщо: Подоляк різко висловився про переговори з РФ
Подоляк розкритикував переговори Трампа з РФ / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот з відео

Головне із заяви Подоляка:

  • Переговори Трампа із Путіним безглузді
  • Путін вважає, що жодної відповідальності за війну не нестиме
  • США мають самі для себе ухвалили важливе рішення

В США повинні усвідомити безглуздість переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним і вжити рішучих дій, щоб зберегти роль глобального лідера. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі FreeДом.

За його словами, це питання особистої репутації.

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"Акцентую увагу, що будь-які переговори з Путіним безглузді. Без відчуття Путіним, що він перебуває в глухому кутку, що йому має бути страшно, без цього нічого не буде. Путін вважатиме себе вправі руйнувати міжнародну правову матрицю, вбивати будь-яку кількість людей і не нести жодної відповідальності", - сказав він.

Радник ОП зауважив, що Путін зараз перебуває у своєму природному стані, коли вважає, що жодної відповідальності за масові вбивства не нестиме. Крім того, паралельно з розмовою з Трампом РФ завдала масованого удару по Києву, а саме - по житлових кварталах.

"Він відкрито говорить: "Ви по суті для мене ніхто, ви ні на які процеси не впливаєте". Це питання внутрішнього відчуття Трампа, чи готовий він змиритися, що якийсь суб'єкт Путін безсторонньо і відверто говорить, що Трамп не відіграє жодної ролі в цьому політичному процесі", - йдеться у заяві.

Подоляк додав, що має минути якийсь час для того, щоб США самі для себе ухвалили рішення: або вони йдуть шляхом перетворення з країни-глобального лідера на країну середнього рівня впливу, або вони використовуватимуть ті ресурси та інструменти, які в них є.

"Це не тільки санкції і мілітарні можливості, а й дипломатичний тиск на різних рівнях, і інформаційний тиск, які справді приведуть Путіна до бодай якогось усвідомлення ризиків, з якими він зіткнувся і буде далі стикатися. Для цього потрібен якийсь час Трампу і погано, що цей час спливає", - підсумував він.

Розмова Трампа з Путіним - що відомо

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп 3 липня провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним і заявив, що йому не вдалося досягти жодного прогресу. За його словами, розмова з Путіним була доволі довгою, але "не принесла жодного прогресу", і він "незадоволений" ситуацією в Україні.

Відомо, що в рамках переговорів Трампа і Путіна йшлось про те, що переговори в Стамбулі залишаться двосторонніми між Росією і Україною. Конкретних дат третього раунду переговорів не обговорювали.

Водночас, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував висловлювання президента США Дональда Трампа, який висловив невдоволення останньою розмовою з Володимиром Путіним. За його словами, у Кремлі уважно стежать за всіма заявами американського лідера.

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Про персону: Михайло Подоляк

Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

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