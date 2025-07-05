Воїни ЛСР взяли у полон іноземця, який воював на боці РФ: що він розповів

Що повідомили в ГУР:
- Воїни ЛСР взяли у полон нігерійця
- Хлопця, який навчався у РФ, обманули щодо перспектив служби
- Росіяни кинули іноземця на штурм, а життя врятував йому полон
Воїни Легіону "Свобода Росії" на Запорізькому напрямку під час штурмових дій взяли у полон іноземця Кехінде Олувагбемілеке. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки МО України.
З'ясувалося, що уродженець Нігерії був студентом московської вищої школи економіки. Але його втягнули у війну проти України під приводом швидкого заробітку та безпечної служби.
Кехінде потрапив до 503-го гвардійського мотострілецького полку ЗС РФ, де зрозумів, що його обманули. Окупанти обіцяли іноземцю, що йому доведеться підтримувати закріплені позиції, натомість кинули його у "м'ясний штурм".
"Це - чергове свідчення нелюдського ставлення російського командування до національних меншин і мігрантів, яких використовують як гарматне м’ясо", - йдеться у повідомленні.
Дивіться відео, що розповів полонений з Нігерії:
Сам полонений зізнався, що пошкодував про своє рішення долучитися до армії РФ та розповів, що окрім нього в лавах російської армії є чимало китайців та африканців. Однак багатьох з них вже ліквідували, або поранили.
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Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що українські військові з 82 ОДШБр на Торецькому напрямку взяли у полон військового з Китаю. Він розповів про реальну ситуацію в армії РФ.
Напередодні також, як писав Главред, на території Сумської області воїни-десантники спільно з суміжними підрозділами взяли у полон 15 військовослужбовців окупаційної армії країни-агресорки Росії.
Раніше воїни-десантники спільно з суміжними підрозділами вчергове взяли у полон військовослужбовців армії РФ на Курському напрямку. З'ясувалося, що 10 російських військових, які служили в складі морської піхоти, самі були не проти потрапити у руки українців, адже знущання в частинах РФ для них стали гірші за полон.
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Про джерело: ГУР
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