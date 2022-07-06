Армія алкашів: на Запоріжжі заборонили продаж алкоголю окупантам, ті спиваються і тікають

Окупантам на Запоріжжі заборонили продавати алкоголь, бо вони спиваються / ua.depositphotos.com

У Запорізькій області російські окупанти літрами заливають в себе алкоголь. Їх командування вже не знає як боротися з російським алкоголізмом і вирішило заборонити продаж "пального" військовим. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Пияцтво особового складу "другої армії світу" призвело до численних порушень дисципліни і серйозних правопорушень. Солдати все частіше тікають зі служби, потрапляють в аварії, порушують правила користування зброєю і приходять на вогневі позиції вже п'яні.

"В якості запобіжного заходу на територіях Михайлівської та Роздольської громад введена заборона на продаж алкогольних напоїв (у тому числі пива) військовослужбовцям РФ", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, раніше в українській розвідці повідомили, що російські окупанти розтягують підбиту на фронті техніку на деталі і міняють це все на алкоголь.

"Друга армія світу" знімає з техніки запчастини, акумуляторні батареї і блоки управління озброєнням.

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