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Карта боїв в Україні від британської розвідки: ЗСУ тиснуть ворога під Запоріжжям і під Ізюмом

4 липня 2022, 17:34

У той же самий час, кажуть британські розвідники, Росія продовжує стягувати сили в теж місто і на Донбас, в тому числі і з російської території.

ЗСУ знищили на Донбасі ворожий склад боєприпасів
ЗСУ знищили на Донбасі ворожий склад боєприпасів / фото Генштаб ЗСУ, скріншот

Міністерство оборони Великобританії опублікувало актуальну карту бойових дій в Україні на понеділок, 4 липня. Про це повідомляється на сторінці британського військового відомства в Twitter.

"Незаконне і неспровоковане вторгнення в Україну триває", - кажуть розвідники.

Судячи з карти, українська армія на даний момент проводить ряд атак на запорізькому напрямку і в напрямку тимчасово окупованого Ізюма (Харківська область).

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Нагадаємо, раніше начальник об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що ЗСУ в південному напрямку просуваються повільно, але впевнено.

"На решті території у нас просуваються наші війська спеціальним способом, повільно, але впевнено, так, як ми і говорили, в рамках військової операції, зберігаючи тишу. Те, що ми звільняємо, ми спочатку закріплюємо, а потім проголошуємо", - сказала вона.

Пізніше західне видання The Economist з посиланням на неназваного співробітника української військової розвідки стверджувало, що передові підрозділи ЗСУ знаходяться в кілометрі від передмість Херсона. Але очікується, що бої за місто з російськими окупантами будуть дуже важкими.

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Автор: Єгор Бунін
ЗСУ новини України британська розвідка
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