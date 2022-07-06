Під Запоріжжям агресори доручили екстамаді боротися з алкоголізмом своїх солдатів/ Rod Canfield World Armies / flickr.com

Через повальне пияцтво окупантів (місцями переходить в алкоголізм) у тимчасово окупованих Росією територіях Запорізької області ввели "сухий закон". Про це розповіли представники Головного управління розвідки українського Міноборони.

За словами українських розвідників, що таким чином командування окупантів намагається боротися з повальним пияцтвом серед своїх солдатів і офіцерів, яке призводить до "численних порушень дисципліни".

"Почастішали випадки покидання місць несення служби; перебування на вогневих позиціях в нетверезому стані; порушення правил користування стрілецькою зброєю; ДТП за участю військовослужбовців в нетверезому стані", - розповіли у військовій розвідці України.

Для вирішення даної проблеми російські загарбники вирішили залучити свого ставленика в Михайлівській громаді Івана Сушка, який раніше працював тамадою на весіллях, а в період Нового року — Дідом Морозом.

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Нагадаємо, раніше в перехопленій СБУ телефонній розмові окупант говорив, що в майбутньому має намір ухилятися від військової служби в РФ і зізнається, що за останні тижні випив стільки горілки, скільки ще ніколи в житті не пив.

Крім того, російський солдат просив співрозмовника провести у шаманів обряд, помолитися за нього і поставити "оздоровчу" свічку.

Пізніше співробітники СБУ ще раз перехопили телефонні розмови вже іншого російського окупанта. У них він просив маму звернутися за допомогою до шаманів і ворожок.

"Коротше, тут Дмитрівна. Попроси її, щоб вона щось зробила, а то нас тут мінами закидають. Сьогодні мене мало не вбило вже два рази. Зараз в окопах сидимо, до нас вже прям в окопи залітає. Це жесть. Вони, коротше, з кожним днем все точніше і точніше б'ють", — сказав агресор.

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