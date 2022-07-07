ФСБ приїхала "утихомирювати": після удару ЗСУ на Запоріжжі серед окупантів масове дезертирство

Після удару ЗСУ на Запоріжжі серед окупантів масове дезертирство/ Reuters, РИА-Мелитополь

У лавах російських вояк, які перебувають на окупованих територіях Запорізької області, почалася паніка після того, як Збройні сили України знищили військову базу загарбників у Мелітополі.

Там почали фіксувати масове дезертирство. Про це повідомляє СтратКом ЗСУ у Telegram.

"За інформацією добрих людей, після знищення ЗСУ військових об'єктів окупантів із високоточної зброї на тимчасово окупованій території Запорізької області в армії окупанта почалася паніка. Орки масово залишають склади та бази зберігання озброєння та військової техніки мордора, побоюючись нових ударів дядечка "Ленд Ліза", – йдеться у повідомленні.

Для ведення розшукових дій за фактом дезертирства російських вояк на окуповані території Запорізької області навіть прибув підрозділ ФСБ Росії.

За попередніми даними, місця дислокації залишили близько 30 російських військовослужбовців.

Знищення військової бази РФ у Мелітополі

Нагадаємо, українські військові знищили військову базу російських загарбників у Мелітополі Запорізької області.

Пізніше стало відомо, що в результаті влучних ударів ЗСУ не менше 200 російських окупантів було знищено і майже 300 отримали поранення.

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