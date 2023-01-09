Жінок ґвалтували і розстрілювали: окупант похвалився вбивством українців у Лимані

СБУ задокументувала російських злочинців і проводить заходи щодо покарання загарбників.

Окупант / ua.depositphotos.com, УНІАН

Російський окупант похвалився, як в Лимані Донецької області здійснював геноцид українців.

У перехопленій СБУ розмові окупант розповідає, що коли вони відходили з Лиману та Торського, то влаштували справжній геноцид. Людей росіяни розстрілювали просто посеред вулиці. Згадуючи геноцид українців, окупант сміється, заявляючи, що в місті після них "не залишилося молодих жінок".

"Ми коли Лиман здавали, там всіх вирізали, українців (ред.) еб*них... Ґвалтували, різали їх там, розстрілювали. У Лимані, в Торському всіх просто йшли, розстрілювали. Всіх мужиків, хто молодший, забирали до себе туди, а баб, ось цих молодих: всіх *бали, різали їх, розстрілювали", – зізнається у військових злочинах окупант.

СБУ задокументувала російських злочинців і проводить заходи щодо покарання загарбників.

"Загалом за фактами порушення законів та звичаїв війни з боку армії РФ Служба безпеки відкрила понад 21 тис. кримінальних проваджень", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що жінки з "ДНР" просять у бойовика Пушиліна допомоги, тому що кадирівці гвалтують їх чоловіків. Чеченці зґвалтували щонайменше двох військових "Народної міліції ДНР", які раніше працювали в "міській адміністрації".

Також повідомлялося, що українські військові розбили підрозділи "ЛДНР", які були посилені бійцями полку спецпризначення "Ахмат". Щонайменше 13 осіб було ліквідовано, ще 19 поранено. Також ворожі військові були захоплені в полон.

Читайте також: