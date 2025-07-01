Українцям оприлюднили тарифи на газ: скільки доведеться сплачувати з 1 липня

В Україні на кілька гривень зросли тарифи, але є нюанс.

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Чого очікувати українцями від тарифів на газ у липні / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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В Україні зросли місячні тарифи на газ

Вартість газу для споживачів за річним планом залишається незмінною

Українські постачальники газу встановили ціни на липень. Хоча річна базова пропозиція не змінилась, але місячна ринкова ціна зросла. Про це йдеться в огляді ГазПравди.

З'ясувалося, що місячні цінники на газ у липні коливаються від 8,46 до 30,55 гривень за кубометр. Ці показники майже на 5 гривень вищі, ніж попереднього місяця.

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При цьому потрібно врахувати, що базовими залишаються саме річні тарифні плани. Вони коливаються в межах 7,79-9,99 гривень за кубометр газу. У більшості українців, а саме 98%, яких забезпечує газом компанія "Нафтогаз", цей тариф становить 7,96 гривень за кубометр.

Тож навіть попри зростання місячних тарифів, вартість газу для українських споживачів не збільшиться.

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Тарифи на газ в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що основний тарифний річний план на газ "Фіксований" не буде змінюватися для 12,5 мільйонів українських домогосподарств до кінця квітня 2026 року.

Раніше повідомлялося, що українці мають законне право вимагати компенсацію, якщо з’ясується, що до їхніх домівок постачають неякісний або "розбавлений" газ.

Напередодні повідомлялося, що тарифи на комунальні послуги в Україні не планують підвищувати. Однак, російські обстріли по енергетичній інфраструктурі можуть внести свої корективи.

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Що таке ГазПравда? ГазПравда - це інформаційно‑консультаційна онлайн‑платформа для побутових споживачів газу в Україні.

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